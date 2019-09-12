İmamoğlu'na Ahmet Türk tepkisi! 'Ülkenin kurucusunun posterini ülkeyi yıkmak isteyene götürüyor'

Psikiyatrist gazeteci yazar Yalçın Güzelhan, Akit TV'de katıldığı 'Gündem Özel Programı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun teröre destek verdiği için görevden alınarak yerlerine kayyım atanan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret etmesine sert tepki gösterdi.

'Ülkenin kurucusunun posterini ülkeyi yıkmak isteyene götürüyor'

Güzelhan, programda görevden alınan HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Türkiye düşmanlığını geçmiş gazete küpürleriyle göstererek, görevden alınmalarının ardından kendilerini ziyaret eden İmamoğlu'na CHP yönetimine sert tepki gösterdi. Ahmet Türk'ün 2009 yılında Türkiye'nin bölünmesi için İngiltere'ye gittiği ve orada ihanet görüşmeleri yaptığını belirten Güzelhan, İmamoğlu'nun ziyareti esnasında Türk'e verdiği Mustafa Kemal posterine de sert çıktı. Güzelhan, "Devleti kurduğunu söyleyen partinin istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, devleti yıkmak isteyen bir kişiye kurucunun posterini götürüyor." dedi.

Yeni yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor

Ahmet Türk gibi Türkiye düşmanı birinin nasıl ve neden aday gösterilebildiğini anlayamadığını belirten gazeteci Güzelhan, yetkililere çağrıda bulunarak konuyla ilgili yeni yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğinine dikkat çekti.