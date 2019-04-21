İmamoğlu'dan takiyede yeni perde: Mehter Marşı çaldırdı!

Her seferinde Osmanlı’ya dil uzatan CHP'den şaibeli oylarlarla İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, bugünkü Maltepe Mitingi öncesi mehter marşı çaldırdı. Maltepe mitingi için meydana toplananpartililere 'Mehter Takımı' gösteri sundu.

CHP mitinginde ilk kez Mehter Takımı'nın gösteri yapması, dikkatlerden kaçmadı.

CHP her seçim döneminde kendisini dindar gösterme çabası içerisine girerek muhafazakar vatandaşlardan oy toplamaya çalışıyor. 24 Haziran Genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce Cuma namazında görüntü verirken 31 Mart yerel seçimlerinde de CHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Ekrem İmamoğlu kameralar eşliğinde camide Kur’an okumuştu.

Osmanlı düşmanı CHP, Mehter marşı çaldırdı

Son olarak her defasında Osmanlı’ya dil uzatan CHP, mazbatanın alınmasından sonra şirin gözükmek için Ekrem İmamoğlu’nun Maltepe’deki mitigi öncesi Mehter marşı çaldırdı. Mehter sonrası ise sahne bu kez klasik müziğe bırakıldı ve İzmir Marşı çalındı.

İmamoğlu CHP-İP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğiyle şaibeli seçim sonuçlarına göre İBB Başkanlığı koltuğuna oturmuştu. Osmanlı düşmanlığıyla bilinen CHP’nin İmamoğlu’nun mitinginde Mehter Marşı çaldırması "samimiyetsizlik" olarak yorumlandı.

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