İmamoğlu yönetimindeki İBB TV'de 'Eurobond' güzellemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, 33 yıl aradan sonra, Türkiye'de bir belediye tarafından yurt dışına ihraç edilen ilk Eurobond satışını gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu gerçekleşen bu Eurobond satışını vatandaşa 'ihracat' diye yutturmaya çalışırken İBB TV üzerinden yayınlattığı videolarla da 'Eurobond' güzellemesi yapmayı sürdürdü.

İBB TV'de yayınladığı video ile Eurobond güzellemesi yapan İmamoğlu yönetimi, şu ifadeleri kullandı:

"Eurobond devlet ya da şirketlerin kendi ülkeleri dışından kaynak sağlamak amacıyla uluslararası piyasalarda yabancı piyasalar üzerinden satışa sundukları genellikle uzun vadeli borçlanma aracıdır. İBB'nin girişimleri sonucunda bu alanda 580 milyon dolarlık kaynak elde edildi. Böylece ülkemize de ciddi miktarda döviz girmesi sağlandı."

İhracat diye yutturmaya çalışmıştı

Yıllar sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni borçlandıran İmamoğlu, gerçekleşen Eurobond satışını şu ifadelerle duyurmuştu:

"Uluslararası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli, 580 milyon ABD Doları tutarında ilk teminatsız Eurobond ihraç etmeyi başardık. 2 Aralık Çarşamba günü yapmış olduğumuz tahvil ihracımız; Asya, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere, global yatırım çevrelerinden çok büyük ilgi gördü. Hedeflediğimiz 580 milyon dolarlık tahvil satışına karşılık, tam 4,3 kat, yani 2,5 milyar dolar büyüklüğünde bir alım talebi ile karşılaştık. Üstelik de yatırım işlemlerinin son derece azaldığı, yılın sonuna yaklaştığımız bir dönemde çıktığımız ve belediye tahvillerinin uluslararasında endeks dışı bir yatırım olmasına rağmen."