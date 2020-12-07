  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İmamoğlu yönetimindeki İBB TV'de 'Eurobond' güzellemesi
Siyaset

İmamoğlu yönetimindeki İBB TV'de 'Eurobond' güzellemesi

'İhracat yapıyoruz' algısıyla İBB'yi yurtdışına borçlandıran Ekrem İmamoğlu, İBB TV'de hazırlattığı videolarla 'Eurobond' güzellemesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 20:56:00 -
İmamoğlu yönetimindeki İBB TV'de 'Eurobond' güzellemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, 33 yıl aradan sonra, Türkiye'de bir belediye tarafından yurt dışına ihraç edilen ilk Eurobond satışını gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu gerçekleşen bu Eurobond satışını vatandaşa 'ihracat' diye yutturmaya çalışırken İBB TV üzerinden yayınlattığı videolarla da 'Eurobond' güzellemesi yapmayı sürdürdü.

İBB TV'de yayınladığı video ile Eurobond güzellemesi yapan İmamoğlu yönetimi, şu ifadeleri kullandı:

"Eurobond devlet ya da şirketlerin kendi ülkeleri dışından kaynak sağlamak amacıyla uluslararası piyasalarda yabancı piyasalar üzerinden satışa sundukları genellikle uzun vadeli borçlanma aracıdır. İBB'nin girişimleri sonucunda bu alanda 580 milyon dolarlık kaynak elde edildi. Böylece ülkemize de ciddi miktarda döviz girmesi sağlandı."

İhracat diye yutturmaya çalışmıştı

Yıllar sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni borçlandıran İmamoğlu, gerçekleşen Eurobond satışını şu ifadelerle duyurmuştu:

"Uluslararası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli, 580 milyon ABD Doları tutarında ilk teminatsız Eurobond ihraç etmeyi başardık. 2 Aralık Çarşamba günü yapmış olduğumuz tahvil ihracımız; Asya, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere, global yatırım çevrelerinden çok büyük ilgi gördü. Hedeflediğimiz 580 milyon dolarlık tahvil satışına karşılık, tam 4,3 kat, yani 2,5 milyar dolar büyüklüğünde bir alım talebi ile karşılaştık. Üstelik de yatırım işlemlerinin son derece azaldığı, yılın sonuna yaklaştığımız bir dönemde çıktığımız ve belediye tahvillerinin uluslararasında endeks dışı bir yatırım olmasına rağmen."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Burdurlu

paranin dini, rengi olmaz denilince alkışlıyorsunuz ama. seçilmiş belediye başkanı muhalefet partisinden diye topal ördek lakabı takıp, halktan toplanan vergiden belediye kasasına girmesi gerekeni esirgiyorsunuz, adam gidip dışarıdan kaynak bulunca da yine laf ediyorsunuz..
  • Yanıtla

Neron11

Bir hafta önce hazine %6 ile borçlandığında CHP sözcüsü Faik öztrak kameralar karşısına geçip %6 ile borçlanmak rezilliktir, ekonomik itibarsızlıktır demişti, şimdi belediyeyi 33 yıl sonra dış borç almaya mahkum eden imamoğlu yaptığı her rezilliği süsleyip janjanlı paketle yutturduğu için iş medyaya düşüyor, bu rezillikleri bir bir ortaya çıkartmalı, hatta Faik öztrakın konuşmaların sık sık yayınlanmalı
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Dikkat! Altın için flaş tahmin: Önümüzdeki 6-9 ay içinde...
Ekonomi

Dikkat! Altın için flaş tahmin: Önümüzdeki 6-9 ay içinde...

Altın, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalması ve aşı haberlerinin gelmesiyle yatay seyrediyor. Altın fiyatları 2021'de ne olacak yatırımc..
Birleşik Krallık'ten Türkiye açıklaması: Daha çok alacağız
Dünya

Birleşik Krallık'ten Türkiye açıklaması: Daha çok alacağız

Birleşik Krallık Gelecek Sınırlar ve Göçmenlik Bakanı Kevin Foster, önümüzdeki senelerde Türkiye'den daha çok personel alacaklarını duyurdu...
Dünya Türkiye'yi konuşurken Putin'den acil kodlu çağrı: Hazırlayın
Dünya

Dünya Türkiye'yi konuşurken Putin'den acil kodlu çağrı: Hazırlayın

Libya ve Dağlık Karabağ'da hava savunma sistemleri yerle bir olan Rusya'nın yeni bir hamleye hazırlandığı öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay