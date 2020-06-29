İmamoğlu yine verdiği sözün üstüne yattı: "Şeffaf şekilde açıklayacağız" demesinin üzerinden tam 1 yıl geçti

Cumhuriyet Halk Partisi, 2019 yerel seçimlerinde CHP'li Ekrem İmamoğlu için bir bağış kampanyası düzenlemişti. Bu kampanyaya CHP'liler katılmış, en yüksek limit 20 lira olmak üzere 600 bin kişinin kampanyaya bağış yaptığı belirtilmişti. CHP'li Ekrem İmamoğlu katıldığı bir programda bu bağış sonucu elde edilen paranın ne kadar olduğu, nereye harcandığı ya da kalan para miktarının ne için kullanıldığı hakkındaki sorulara şöyle yanıt vermişti:

"Yaklaşık 600 binin üzerinde insanın yardımda bulunduğunu biliyoruz. ... Her bir kuruşunun hesabını vermeleri gerekir. Şeffaflıkla bu süreci ben genel başkanımız ve genel başkan yardımcımızla konuştum. Bağışla ilgili süreci tümüyle şeffaf açıklayacağız. Kampanyada konuştuk bunu. Ne kadar kullanıldı, kalan kısmıyla ilgili kalırsa Türkiye genelinde bir takım manevi yatırımlar yapacağız. Onu şimdiden açıklayacağız."

Kampanyadaki parayla ilgili CHP açıklama yapmadı

CHP'nin tam bir yıldır bağış kampanyasındaki parayla nerelere harcama yaptığı, ne kadarının kaldığı ya da kalan bir miktar para varsa nereye harcandığına dair şeffaf bir şekilde açıklama yapmadığı görüldü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu konuda hâlâ sessizliğini sürdürüyor.

Gökçek "hadi açıklama yap" dedi

AK Parti eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun açıklama yaptığı görüntüyü paylaşarak; "Bu da İmamoğlu'nun bu konuda söyledikleri. Hadi İmamoğlu kamuoyu açıklamanı dört gözle bekliyor" dedi.

Gökçek, "Onur Erim İmamoğlu'na bir soru sormuş... 'Seçim kampanyanda kaç lira para topladığını ve nereye harcandığını söyleyeceğini kamu oyuna taahhüt etmiştin, ama halâ açıklamadın' Sahi İmamoğlu aradan bir yıl geçti. Hadi açıklamayı yap!" ifadelerini kullandı.

Sabah