İmamoğlu yine rezil oldu! 5 iddiasının 5'i de yalan çıktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı. Koronavirüs salgınlarının ilk günlerinde İstanbul'da belediye otobüslerinde yaşanan yoğunluk büyük tepkilere neden olmuştu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise otobüsteki görüntüleri yayınladığı gerekçesiyle 2 vatandaşa dava açmıştı.

Yalanlar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili detaylı bir çalışma yaptı. Görüntüleri inceleyen savcılık, otobüsteki 90 yolcunun da ifadesini aldı. Araştırmalar sonunda CHP'li başkan ve belediyenin 5 iddiasının 5'inin de yalan olduğu ortaya çıktı.