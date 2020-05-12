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Gündem

İmamoğlu yine rezil oldu! 5 iddiasının 5'i de yalan çıktı

Koronavirüs salgının ilk günlerinde İstanbul'da belediye otobüslerindeki yoğunlukla ilgili CHP'li Ekrem İmamoğlu ve İStanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yalanları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:54:00 -

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı. Koronavirüs salgınlarının ilk günlerinde İstanbul'da belediye otobüslerinde yaşanan yoğunluk büyük tepkilere neden olmuştu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise otobüsteki görüntüleri yayınladığı gerekçesiyle 2 vatandaşa dava açmıştı.

Yalanlar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili detaylı bir çalışma yaptı. Görüntüleri inceleyen savcılık, otobüsteki 90 yolcunun da ifadesini aldı. Araştırmalar sonunda CHP'li başkan ve belediyenin 5 iddiasının 5'inin de yalan olduğu ortaya çıktı.

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Yorumlar

Peynir

Türkiye’nin mahkemesine kim inanır Kadir İnanır. 
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basİTin biri

suçluluk duymak mahçup olmak rezil olmak gibi kavramlar insan olnana aitir bunda böyle her hanği bir yüz sıfat varmı sadece bas İTin biri o kadar
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