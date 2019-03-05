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İmamoğlu yine aynı hatayı yaptı... 4 yıl önce kurulan başkanlık için "Ben kuracağım" dedi!

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 4 yıldan biraz daha uzun zaman önce kurulan Gıda Daire Başkanlığı'nı, seçilmesi durumunda kendisinin kuracağını söyledi.

05 Mart 2019 Salı 13:27
İmamoğlu yine aynı hatayı yaptı... 4 yıl önce kurulan başkanlık için "Ben kuracağım" dedi!

Takvim'in haberine göre, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, önceki gün yaptığı ziyaretlerde İstanbul'a Bakanlık gibi çalışan bir "Gıda Daire Başkanlığı" kuracağını söyledi.

4 yıldan daha uzun zaman önce kuruldu

Oysa İmamoğlu'nun vaadettiği proje "Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı" adıyla kurulalı 4 yıldan fazla oldu.

Zaten kurulmuş ve işleyen bir sistemi kuracağını vaadeden İmamoğlu bu gafıyla zor duruma düştü!

İşte İBB sitesinde ilgili birimin faaliyetlerini gösteren bölüm...

"En büyük kütüphaneyi" kuracağını söylemişti... Halbuki AK Parti inşasına başladı

İmamoğlu, birkaç hafta önce, katıldığı bir televizyon programında Saraçhane'deki belediye binasını İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapmak istediğini söylemişti. İmamoğlu'nun bu sözleri Saraçhane'den 5 kilometre ötede Rami'de eski kışlanın yerine yapılan Türkiye'nin en büyük kütüphanesinden haberi olmadığını ortaya çıkarmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun yeni vaadi güldürdü!

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:27
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. İBB adayı
  4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı

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