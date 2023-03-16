İmamoğlu-Yavaş restleşmesi! Akşener CHP'ye meydan okudu

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sık sık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığına ilişkin vurgu yaparak CHP'ye örtülü rest çekti.

Kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında iki belediye başkanının geleceğini yorumlayan CHP'li Bülent Kuşoğlu, "İki görevi aynı anda yapmayacaklar. Onu Sayın Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz, hiç istemez" demişti. Kuşoğlu ayrıca İmamoğlu ve Yavaş'ın belediye başkanlığına yeniden aday olma ihtimallerine de yeşil ışık yakmıştı.

İYİ Parti kanadında öfkeye sebep olan bu sözler sonrası Meral Akşener'den günlerdir beklenen cevap geldi. Akşener iki isme "müstakbel cumhurbaşkanı yardımcılarımız" diyerek Kuşoğlu'na üstü kapalı meydan okudu.

"TARTIŞTIK, KAVGA ETTİK"

İttifak içinde yaşanan 4 günlük skandal sürece ilişkin de çarpıcı sözler sarf eden Akşener, "Yılmadık, direndik. Tartıştık, kavga ettik. Sözümüzden dönmedik. 6 Mart'ta milletimizin önüne bir çözüm yolu koyduk. Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyenleri de Sayın Yavaş'ı destekleyenleri de Sayın İmamoğlu'nu destekleyenleri de ortak bir yol haritasında birleştirdik.

İYİ Parti gururla sunar. Bu yol kazanmanın yoludur" ifadelerini kullandı.

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YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN İSTİFA SİNYALİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu dünkü İyi Parti Grup Toplantısı öncesi açıklama yaptı.

"Pazartesi veya salı günü basın toplantısı yapacağım" diyen Ağıralioğlu, "Milletvekili adaylığıyla ilgilenmiyorum" diyerek, Akşener'in masadan ayrılıp döndüğü süreci hatırlattı. Ağıralioğlu, "25 yılda yemediğimiz küfürleri 3 günde yedik.

Sonra da çıkıp istişareden, müzakereden söz ediyorlar. Bunu kabul etmemiz söz konusu değil" ifadelerine yer verdi.