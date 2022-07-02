İmamoğlu yapmak için 170 milyon euro borç aldığı metroyu durdurdu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 170 milyon Euro borç alınarak yapımına tekrar başlanılan Kirazlı-Halkalı metro hattının çalışmaları yeniden durduruldu.

AK Parti döneminde başlatılan ve yüzde 4'lerde şu anki yönetime teslim edilen Kirazlı-Halkalı metro hattında 3 senede sadece yüzde 5 ilerleme kaydedildi.

Çalışmaları durdurulan metro hattı drone ile görüntülendi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. M. Ejder Batur, hattaki çalışmanın hızlandırılması için yeniden ihale edileceği söylemlerinin olduğunu iddia etti. Başkan Yardımcısı Batur, ihale süreçleriyle dönemi tamamlayacaklarını ifade ederek, “Aldıkları kredileri bu zaman zarfında ne yapacakları soru işareti” dedi.