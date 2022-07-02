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Gündem İmamoğlu yapmak için 170 milyon euro borç aldığı metroyu durdurdu!
Gündem

İmamoğlu yapmak için 170 milyon euro borç aldığı metroyu durdurdu!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, 170 milyon euro borç alarak yapımına tekrar başladığı Kirazlı-Halkalı Metro hattında, 3 senede sadece yüzde 5 ilerleme kaydedince çalışmalar durduruldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 14:16:00 -
İmamoğlu yapmak için 170 milyon euro borç aldığı metroyu durdurdu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 170 milyon Euro borç alınarak yapımına tekrar başlanılan Kirazlı-Halkalı metro hattının çalışmaları yeniden durduruldu.

AK Parti döneminde başlatılan ve yüzde 4'lerde şu anki yönetime teslim edilen Kirazlı-Halkalı metro hattında 3 senede sadece yüzde 5 ilerleme kaydedildi.

Çalışmaları durdurulan metro hattı drone ile görüntülendi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. M. Ejder Batur, hattaki çalışmanın hızlandırılması için yeniden ihale edileceği söylemlerinin olduğunu iddia etti. Başkan Yardımcısı Batur, ihale süreçleriyle dönemi tamamlayacaklarını ifade ederek, “Aldıkları kredileri bu zaman zarfında ne yapacakları soru işareti” dedi.

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Yorumlar

beyler beyi

chp ve zihniyeti türk milletinin düşmanıdır bu durum asla değişmez, kültürlerinde sosyolojilerinde eğitimlerinde yetiştirilmelerinde böyle bir olgu yoktur varlıklarını yalana ve ecnebiyle iş birliğine borçludular bun hala anlamayanın aklına şaşarım

koray

3 Senede %5 ilerleyebilmisse büyük basari. %95 lik kisimi bitirmek icin 1 milyar Euro daha borc alir. Üzerine suya zam, ulasima zam, halk ekmege de zam caktimi para tamamdir. Istanbul'un kaynaklarinin kendi kendine yetecegini söylüyordu. Sahi kayak yapmaya ne zaman gidiyor? 1 Aydan beri tatil yapmadi. Kendisi icin uzun zaman.
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