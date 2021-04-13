İmamoğlu ve Nagehan Alçı birbirine düştü: O nasıl bir üslup!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Kanal İstanbul projesinin bugünlerde peşinde koşanlar gelecekte af dilemek ile de kurtulamayacaklar. Hukukun önünde hesabını verirler. Bugün bu işe para vermenin peşinde koşanlar ya da ‘İhaleydi, ne yapalım biz de almaya çalıştık’ diyenler sadece basit şekilde süreçten sıyrılamazlar" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"O nasıl bir üslup?"

Nagehan Alçı "O nasıl bir üslup Ekrem Bey? Çok şaşırdım… Sizinle sohbetlerimizde hep 'Ben toplumun tam merkezindeyim Nagehan Hanım' dersiniz ama bu açıklamanız sanki radikal sol bir partinin genel başkanı gibi olmamış mı?" ifadelerini kullandı.

Alçı, "Lamı cimi yok… Bu sözler Kanal İstanbul ihalesine katılacak firmaların sahiplerine yapılmış apaçık bir tehdit. Sırf Kanal İstanbul ihalesine girdikleri için kimi müteahhitlerin ileride hapse atılacağını söylemeye getiriyor İmamoğlu. Bu dil çok yanlış. Hatta 'Bu sözlerin altında ‘Siz eğer Kanal İstanbul ihalesine girerseniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihalelerinden size hiçbir şey vermem’ iması da bulunuyor' yorumunu yapanların da haklılık payı var. Söylediklerinden böyle bir ima da anlaşılabilir. Ekrem Bey genelde makul bir insan izlenimi verse de zaman zaman öfkesine mağlup oluyor. Bu tür saldırgan sözler ağzından çıkıyor" dedi.

"Kendisiyle aynı fikirde değilim"

Alçı konuyla ilgili son olarak "Sayın İmamoğlu’nun Kanal İstanbul ile ilgili itirazlarına saygı duyuyorum. Ben kendisiyle aynı fikirde değilim. Olmadığımı birlikte yaptığımız bir yayından da izleyebilirsiniz. 'Ekrem İmamoğlu-Nagehan Alçı karşı karşıya' başlıklı Habertürk TV Youtube sayfasındaki video 2.8 milyon insan tarafından izlenerek viral oldu. Ben fayda-maliyet dengeleri iyi gözetilmiş ve en ileri seviyede mühendislik ürünü olacak bir Kanal İstanbul projesine Türkiye’nin ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Ama yapım sürecinin çok zor olacağını da biliyorum. Bundan 50 sene önce büyük itirazlara rağmen inşa edilmiş Boğaz Köprüsü şimdi nasıl herkes tarafından 'İyi ki yapılmış' diye anılıyorsa bugünden 50 sene sonra da Kanal İstanbul projesine 'İyi ki yapılmış' denileceğine inanıyorum" görüşünü savundu.