  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İmamoğlu ve medyası korku pompalıyor
Siyaset

İmamoğlu ve medyası korku pompalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandeminin ilk gününden beri süreci şeffaflıkla yürüterek gün be gün koronavirüs tablosunu vatandaşlarla paylaşırken, Ekrem İmamoğlu ve medyası ise topluma korku salmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:19:00 - 2020-12-01 23:24:51
İmamoğlu ve medyası korku pompalıyor

Pandeminin ilk gününden beri olduğu gibi 1 Aralık Salı gününün koronavirüs tablosu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Belgesiz rakamlar

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Bakan Koca'yı rakamları saklamakla suçlayarak son bir haftadır İstanbul'daki 'belgesiz' ölüm sayısını paylaşmayı sürdürüyor. İmamoğlu bugün yalnızca İstanbul'da 188 kişinin koronavirüs sebebi ile vefat ettiğini öne sürdü. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ise bugün Türkiye genelinde 190 kişi koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Ekrem İmamoğlu'nun belgesiz verileri İmamoğlu'na yakın medya tarafından kamuoyuna servis edilirken, CHP'li troller tarafından da sosyal medyada destekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrwettin Koca, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına belge ile cevap vermişti.

Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap
Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap

Gündem

Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emekli.

İmamoğlu tek tek hastaların yanına gidip koranadanmi öldünüz diye rapormu tutuyormuş.bu adam tehlikeli kaos oluşturmak için uğraşıyor
  • Yanıtla

hizipsavar

yargı ne güne duruyor yalansa gider sorumluları alır o tabutları monte eder.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!
Dünya

Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!

Maradona'nın hemşiresi efsane ismin ölümüyle ilgili itirafta bulundu. Hemşire, Maradona'nın beyin ameliyatı sonrası evinde yere düşüp kafası..
TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı
Siyaset

TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'a satıldığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, vatandaşların sert tepkisi üzerine sözle..
Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış
Gündem

Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert çıktı.

Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay