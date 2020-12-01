İmamoğlu ve medyası korku pompalıyor

Pandeminin ilk gününden beri olduğu gibi 1 Aralık Salı gününün koronavirüs tablosu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Belgesiz rakamlar

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Bakan Koca'yı rakamları saklamakla suçlayarak son bir haftadır İstanbul'daki 'belgesiz' ölüm sayısını paylaşmayı sürdürüyor. İmamoğlu bugün yalnızca İstanbul'da 188 kişinin koronavirüs sebebi ile vefat ettiğini öne sürdü. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ise bugün Türkiye genelinde 190 kişi koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Ekrem İmamoğlu'nun belgesiz verileri İmamoğlu'na yakın medya tarafından kamuoyuna servis edilirken, CHP'li troller tarafından da sosyal medyada destekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrwettin Koca, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına belge ile cevap vermişti.