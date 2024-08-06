İmamoğlu ve küstah Katz’ın "İsrail" işbirliği! Yazıklar olsun be

Star yazarı Yakup Köse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'a desteğinin İsrail'de oluşturduğu rahatsızlığı ele aldı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Erdoğan'a yönelik küstah sözlerini analiz eden Köse, Ekrem İmamoğlu'nun Katz'a verdiği cevabı da değerlendirdi. Köse, İmamoğlu'nun tepkisinin samimi olmadığını belirtti. Köse, İmamoğlu'nun Hamas'a "terör örgütü" demesini eleştirdiği yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin halkının kurtuluşu için mücadele eden Hamas'a olan desteği terör devleti İsrail'in kurmay kadrosunda ağır psikolojik darbelere vesile oluyor.

Siyonist teröristler Başkan Erdoğan'ın bu asil tavrından dolayı çok rahatsızlar. Türkiye'de direkt bağlantılı oldukları ve de dolaylı yollarla yönlendirebildikleri unsurlarla Başkan Erdoğan'a karşı topyekun saldırıya geçtiler.

Başkan Erdoğan psikolojilerini öylesine bozuyor ki açık veriyorlar, yapmamaları gereken işleri yapıyorlar. İşte onlardan biri de terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz.

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Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da şehid edilmesinin ardından Başkan Erdoğan'ın 1 günlük yas ilan etmesi ve Instagram'ın İsmail Heniyye'le alakalı paylaşımları silmesi üzerine Türkiye'den Instagram'a girişin kısıtlanması terör unsuru Israel Katz'ı çok kızdırmış.

Terör unsuru Katz X hesabından, arka fonda yanan Türk bayrağı ve camilerin olduğu Başkan Recep Tayyip Erdoğanlı görsel paylaşıp şunları yazdı: ".@RTErdogan, tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor.

Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor.

Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor.

Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim."

Yukarıdaki ifadeleri terör unsuru Katz'ın yazdığını bilmesem Cumhuriyet, Sözcü gibi bir gazetede köşe yazısı okuyor veya X'de Atatürkçülük/Laiklik histerisine tutulmuş bir hesap zannederdim!

Siyonistler hangi kesime oynayacaklarını veyahut hangi kesimi ellerinde oynatacaklarını iyi biliyor.

Terör unsuru Katz paylaşımının sonunda da bir sürpriz yapmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemiş.

Mâlûm İmamoğlu'nun seçim mottosu: "Her şey güzel olacak".

Terör unsuru Katz mezkûr paylaşımının sonunda İmamoğlu'nun mottosuna gönderme yapıp onu da etiketliyor.

Yanan bayrak ve camilerle birlikte Başkan Erdoğanlı gönderiye doğal olarak Türkiye'de büyük tepki oluştu. İmamoğlu da X hesabından şunları yazdı: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."

Ekrem İmamoğlu'nun bu ifadelerine, sanki başka bir şey yazması mümkünmüş gibi, bizim cenahtan bazıları tebrik ve takdir mesajları yağdırdılar.

Yahu başka bir şekilde cevap vermesi mümkün mü?

"Sayın Katz paylaştığınız görselle, Türk bayrağını ve camilerini yakma niyetinizi belli etmeniz çok yerinde olmuş. Filistin'deki katliamınızı ve soykırımınızı destekliyorum. Ortak hedeflerimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. El ele vereceğiz, her şey çok güzel olacak."

Ekrem İmamoğlu'nun aşikâr olarak bunu mu demesini bekliyordunuz? Siz çok saf olabilirsiniz ama...

İmamoğlu'na tebrik ve takdirlerini cömertçe sunan bizim Polyannaları tatlı uykularından uyandırmak da İmamoğlu'na düştü. O gecenin sabahı düzenlediği basın toplantısında, Filistin halkının bağımsızlığı için savaşan Hamas'a terörist dedi.

Elin Siyonist teröristi, bilmem kaç kilometreden dostunu da düşmanını da tanıyor ama bizimkiler burnunun dibinde bitenden haberi yok!"