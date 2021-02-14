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Siyaset İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yine "PKK" diyemedi
Siyaset

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yine "PKK" diyemedi

TSK'nın Gara bölgesinde kontrol altına aldığı mağaralardan birinde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 13 vatandaşımızın şehit edildiği tespit edildi. Türkiye, terör ve teröristleri lanetlerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "PKK" ismini kullanmaması vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 17:50:00 -
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yine "PKK" diyemedi

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Milli Savunma Bakanı Akar, harekatın sona erdiğini, kara ve hava unsurlarının üslerine döndüğünü bildirdi. Kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşın naaşlarına ulaşıldığını açıklayan Bakan Akar, mağaradaki teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiğini söyledi.

13 şehit haberinin ardından Türkiye tek yürek terörü lanetlerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'PKK' tepkisi yağdı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı, birçok CHP'li ve partinin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

İmamoğlu da, 13 vatandaşımızın kalleşçe şehit edilmesine ilişkin paylaşımında, 'Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Milletimizin başı sağolsun.' açıklamasında bulundu.

İkisi de PKK diyemedi

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun paylaşımlarında, terör örgütü PKK'nın alçak eylemini 'PKK'nın ismini anmadan yapması, vatandaşların tepkisine neden oldu.

İşte tepki yağan paylaşımlara gelen yorumlar;

star.com.tr

 

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