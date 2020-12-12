İmamoğlu vatandaşa korku salmaya devam ediyor

12 Aralık Cumartesi gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Buna göre; son 24 saatte 222 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Söylem değiştirdiler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Sağlık Bakanlığı'nı rakamları gizlemekle itham ediyor. İBB bünyesinde faaliyet gösteren Mezarlıklar Müdürlüğü geçmiş günlerde kullandığı 'Koronavirüs sebebi ile ölüm sayısı' ifadelerini değiştirerek 'Bugün İstanbul'da bulaşıcı hastalıklar sebebi ile 24 saatte 152 kişi hayatını kaybetti.' dedi. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın 12 Aralık için yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da 152 kişi bulaşıcı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısı ise 361 olarak açıklandı.

Bakan Koca iki defa anlatmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında ikinci defa ölüm raporunun nasıl düzenlendiğini tane tane anlatmıştı.

"Enfeksiyon bulgusu olan her hastanın ölüm belgesinde bulaşıcı hastalıkları kısmı işaretleniyor. Esas ikinci hekimin kontrolüyle, ölüm nedenini belirttiğimiz ikinci bölüm var. Buraya ölüm sebebi Covid ise 'Covid', menenjit ise 'menenjit' yazılıyor. Orada tanı çok net konmuş oluyor. Bu da ikinci bir hekimin denetimiyle yapılıyor, Bakanlık olarak biz yapmıyoruz. Hekimlerin doldurduğu kısım bu. Dolayısıyla enfeksiyon bulgusu olan her hasta Covid hastası mıdır?"