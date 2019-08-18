0553 313 94 23

İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

İstanbul'da yaşanan sel felaketinden bir gün sora tatilini yarıda keserek başkanı olduğu şehre dönen CHP'li Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulunurken meteorolojiyi suçladı. Tatil yaptığı için sosyal medyadan kendisini eleştiren vatandaşlara da 'Boş konuşuyorlar.' diyerek cevap verdi.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:29
İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr  Yaşanan selden bir gün sonra Bodrum'daki tatilini yarıda keserek İstanbul'a dönen CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu incelemelerde bulunduğu Eminönü'nde meteorolojiyi suçlayarak, "Meteoroloji'den ikaz çok gecikmiş. Orada bile 'orta şiddetli bekleniyor' diye rapor edilmiş." dedi.

İlk uyarı 10:14'te yapıldı

Yandaş Sözcü Gazetesi ise sel felaketinin yaşandığı gün CHP'li Başkan'ın bu açıklamalarını yalanlar nitelikte bir haber yayınlamıştı. Sözcü, 17 Ağustos günü saat 10:14'te internet sitesinden son dakika olarak geçtiği haberinde meteorolojinin uyarısını şöyle anlatmıştı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika uyarısıyla birçok ili uyardı, etkili olması beklenen sağanak yağışın, ani sel, kısa süreli dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği açıklandı. Bu uyarının ardından da İstanbul'da başlayan sağanak yağmur kent içi trafiğini olumsuz etkilemeye başladı. Ağustos ortasında ani gelen yağışa birçok İstanbullu hazırlıksız yakalandı."

Bu uyarıdan 3 saat sonra bir son dakika daha geçen Sözcü, haberinde şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da öğlen saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış kısa süre içinde afet boyutuna ulaştı ve birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Özellikle alt geçitlerde yollar kapanırken toplu ulaşımda da ciddi aksaklıklar meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika uyarısıyla İstanbulluları uyardı ve yağmurun biteceği tahmin edilen saat hakkında bilgi verdi."

Son dakikaları tatilde takip eden İmamoğlu, vatandaşa da yüklendi

Tüm bu son dakikaları Bodrum'dan takip eden CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu, uyarı üstüne uyarı yapan Meteorolojiyi suçlarken, kendisini tatil yaptığı için eleştirenlere de şu cevabı verdi:

"Bu konunun en basit kısmı. Nedir bu? Birisi onu demiş, bunu demiş. Boş konuşan boş konuşuyor zaten. İmamoğlu neden tatildeymiş? Bak sen. Bizim tatilimiz de şeffaf."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:29
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. İmamoğlu sel
  4. İmamoğlu nerede
  5. imamoğlu tatil
  6. imamoğlu tatilde mi
  7. imamoğlu nerede bugün

YORUM YAZ

  • GerçekGerçek46 dk önce
    Lazlar kotude olsa birbirini tutuyor yoksa bundan cacık bile olmaz.
  • İsaİsa48 dk önce
    Her zaman acitasyon edebiyatlarina yatacak bu millette yutacak goreceksiniz
  • ZahirZahir48 dk önce
    Sorumluluk makamında olmak nasıl birşey öğreniniz mi

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Arı soktuğunda oluşan anaflaktik şok nedir?
  1. Arı soktuğunda oluşan anaflaktik şok..
  2. İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti!..
  3. (Özel) Esenler Otogarı’nda bayram..
  4. Cip kontrolden çıktı, aynı aileden 6..
  5. Işgın sirkesi birçok derde deva oluyor
  6. İki otomobilin çarpıştığı kazada 4..
  7. Genç kızın maganda kurşunu ile..
  8. TV8 satıldı mı? Acun Ilıcalı duyurdu
  9. Psikolojik tedavi gören genç ölü..
  10. Vakıflı’da ‘Meryem Ana Yortusu’..
  11. Bakan açıkladı: Türkiye bu ürünlerin..
  12. Salbaşlılardan düğün salonu teşekkürü
  13. Savaş alanı gibi! Nişan atıldı,..
  14. Kaçkar Dağları’nda festival
  15. Ceyhan’da motosiklet sürücülerine 21..
  16. Bu yıl çocuğunuz için nasıl bir pasta..
  17. “Aile Bakanlığının Sılası”ndan skandal..
  18. Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken..
  19. Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucu..
  20. Festival gölün içinde oynanan horonla..
  21. Sinop'ta tarlaya cip düştü! 6 yaralı
  22. Milas’taki orman yangını tarım..
  23. Bakan Pakdemirli İzmir’de yangın..
  24. Gazeteci Serdar Arseven’den önemli..
  25. Pastırmacılara gurbetçi dopingi
  26. Yaşadığı otel odasında öldü
  27. Tuvalet sırasında taşlı sopalı kavga..
  28. Nişan bozma kavgasında silahlar..
  29. Suya giren çocuklarını kurtarmaya..
  30. Palandöken Belediyesi, yazı dolu dolu..
Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

Günün Karikatürü

18 Ağustos 2019
Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım