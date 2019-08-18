İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr Yaşanan selden bir gün sonra Bodrum'daki tatilini yarıda keserek İstanbul'a dönen CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu incelemelerde bulunduğu Eminönü'nde meteorolojiyi suçlayarak, "Meteoroloji'den ikaz çok gecikmiş. Orada bile 'orta şiddetli bekleniyor' diye rapor edilmiş." dedi.

İlk uyarı 10:14'te yapıldı

Yandaş Sözcü Gazetesi ise sel felaketinin yaşandığı gün CHP'li Başkan'ın bu açıklamalarını yalanlar nitelikte bir haber yayınlamıştı. Sözcü, 17 Ağustos günü saat 10:14'te internet sitesinden son dakika olarak geçtiği haberinde meteorolojinin uyarısını şöyle anlatmıştı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika uyarısıyla birçok ili uyardı, etkili olması beklenen sağanak yağışın, ani sel, kısa süreli dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği açıklandı. Bu uyarının ardından da İstanbul'da başlayan sağanak yağmur kent içi trafiğini olumsuz etkilemeye başladı. Ağustos ortasında ani gelen yağışa birçok İstanbullu hazırlıksız yakalandı."

Bu uyarıdan 3 saat sonra bir son dakika daha geçen Sözcü, haberinde şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da öğlen saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış kısa süre içinde afet boyutuna ulaştı ve birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Özellikle alt geçitlerde yollar kapanırken toplu ulaşımda da ciddi aksaklıklar meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika uyarısıyla İstanbulluları uyardı ve yağmurun biteceği tahmin edilen saat hakkında bilgi verdi."

Son dakikaları tatilde takip eden İmamoğlu, vatandaşa da yüklendi

Tüm bu son dakikaları Bodrum'dan takip eden CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu, uyarı üstüne uyarı yapan Meteorolojiyi suçlarken, kendisini tatil yaptığı için eleştirenlere de şu cevabı verdi:

"Bu konunun en basit kısmı. Nedir bu? Birisi onu demiş, bunu demiş. Boş konuşan boş konuşuyor zaten. İmamoğlu neden tatildeymiş? Bak sen. Bizim tatilimiz de şeffaf."