İmamoğlu, Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Fenerbahçelileri çıldırtan 2 detay

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Uğur Dündar'ı ziyaret etti.

Hain terör örgütü FETÖ'nün 3 Temmuz şike kumpası sürecinde İmamoğlu'nun Fenerbahçe'yi 'şikeci' ilan ettiği ve STV'de kumpas savcısını övdüğü sözler hafızalarda tazeliğini korurken, son olarak Trabzonspor'un bir sosyal medya paylaşımını beğenmesi, Fenerbahçe taraftarlarının sabrını taşırmıştı. Uğur Dündar'ın son hamlesinin İmamoğlu'nun camia ile arasını düzeltmesi için ayarlanan bir PR çalışması olduğu düşünülüyor.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun ziyaret sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımdaki ayrıntılar da dikkat çekti. Dündar, İmamoğlu'na 61 numaları Fenerbahçe forması hediye etti. İmamoğlu ile buna karşılık olarak Uğur Dündar'a, Trabzonspor'un önemli isimlerinden Özkan Sümer hakkında yazılan bir kitap hediye etti. Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu'nun bordo ve mavi renki kravat takması da dikkatlerden kaçmadı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Uğur Dündar'ı ziyareti Fenerbahçeli taraftarların sert tepkisini çekti. Twitter'da yapılan paylaşımlarda İmamoğlu'na verilen 61 numaralı forma ve İmamoğlu'nun hediye ettiği kitap tepkilerin odağı oldu. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Uğur Dündar'ın yeni görevine gelir gelmez siyasi tarafıyla hareket ettiğinin altını çizdi.

Sosyal medyada binlerce Fenerbahçeli, Uğur Dündar'a istifa çağrıları yaptı. Ayrıca Dündar'ın Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği açıklaması da taraftarların, "Kulübe siyaset sokma!.." şeklindeki tepkilerine neden olmuştu.