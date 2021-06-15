  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran'da korkunç bilanço! Son 24 saatte yaşamını yitiren sayısı...
Batman çileği tescillendi: Vali çileğin dünya çapındaki etkisini anlattı
Boko Haram'ın kaçırdığı 10 kişi ile ilgili yeni gelişme
Aksaray'dan yürek yakan haber!
Gündem İmamoğlu "toplu taşımada çileye devam" dedi
Gündem

İmamoğlu "toplu taşımada çileye devam" dedi

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li üyelerin İETT’nin 250 adet yeni hat ihdas etmesi ve boşta olan 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmeti yapılabilmesi yönündeki kararlarını veto etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 12:49:00 - 2021-06-15 13:27:49
İmamoğlu "toplu taşımada çileye devam" dedi

Vatandaşların sorunlarına çözüm sunmak bir yana dursun dertlerine dert katan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gün geçmiyor ki yeni bir rezillikle daha gündem olmasın.

Pandemi sürecinde sefer sayılarını azaltarak koronavirüse adeta davetiye çıkartan İmamoğlu skandallar silsilesine bir yenisini daha ekledi. Salgınla mücadeleyi eline yüzüne bulaştıran İmamoğlu tepki çeken bir karara daha imza attı.

İmamoğlu veto etti

İBB Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li üyelerin 31 Ağustos tarihine kadar İETT'de 250 yeni hat açılması yönündeki kararı İmamoğlu engeline takıldı.

Bunun yanında İmamoğlu, yaz döneminde okulların kapalı olması nedeniyle boşta olan 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmeti yapabilmesi için sözleşme imzalanmasına ilişkin önergeyi de veto etti.

Vatandaşların canını hiçe sayan İmamoğlu'nun yeni hat ve servis araçlarıyla ilgili kararları veto etmesi büyük tepkiyle karşılanırken sosyal medyada "Bundan sonra toplu taşımada oluşan her yoğunluğun sorumlusu sensin İmamoğlu" şeklinde yorumlar yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Meryem Azra

Ekrem İmamoğlu her şey çok güzel olacak dedi yaptıkları ortada İstanbul Boğazını lağım suları bastı. AK PARTİ döneminde haliç bile maldivler gibi olmuştu. Akit Gazetesinde okudum Ekrem İmamoğlu eşcinsellik propagandası için belediyenin kasasından ödenek vermiş. Şaşırdık mı tabii ki hayır. İSLAM DİNİNİN lanetlediği,nesillerin maf olmasına sebep olan bu sapkınları destekleyen chp zihniyeti yıllarca kendi vatanımızda dinimizi yaşatmadılar, başörtüsü takan bacılarımızı, analarımızı okul önlerinde, askeri okullarda oğullarının yemin törenlerinde kapı önlerinde ağlattılar. Başörtüsü takan bacılarımıza yallah Arabistan'a dediler. Peki bu ibnelere neden yallah Hollanda'ya demiyorlar???!!! Onların derdi ne ekonomi ne de bu ülkenin yararına olan hiçbir şey. Onların derdi bambaşka. Onların derdi kendilerinden değil de bizden birinin iktidara geçmesi. Sözde demokrasi getirmişlerdi. Seçme seçilme hakkı getirmişlerdi. Cumhuriyet getirmişlerdi. Ancak ne zaman kendilerinden değil de bizden biri iktidar olsa; türlü alavere dalavereyi yaparak hükumetleri devirdiler. Tanzimat'tan beri aynı oyun oynanıyor. Önce liderlerimize diktatör deyip indiriyorlar. Sonra da bu halka olmadık zulümleri reva görüyorlar. O dönemde yapılan algı operasyonlarına kanıp Sultan Abdülhamid Han'ı tahttan indiren halk; İSLAM VE MİLLET düşmanı partilerin cuntası altında ezilince hatasını anlamış gözyaşları içinde Sultan Abdülhamid Han için methiyeler düzmeye başlamış ama ne fayda???!!! Ne yazık ki bir öz eleştiri yapmak gerekirse biz millet olarak bir şeylerin kıymetini elimizden gidince anlıyoruz...!!! Bu chp zihniyeti yıllarca bu ülkeye özgürlük, eşitlik, adalet, seçme seçilme hakkı getirdik diye propaganda yaptılar. Ama ne zaman bizden birileri iktidara geçse türlü alavere dalavereyi yaparak hükumetleri indirdiler. Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu gibi dava adamlarını harcadılar. Hani seçme seçilme hakkı???!!! Halkın seçtiği lidere neden hazımsızlık ettiniz???!!! Size göre bu hükumetler çok kötü diyelim ki. Daha önceki hükumetler döneminde ne ekonomik krizler atlattık o zaman neden sesiniz çıkmıyordu???!!! İsmet İnönü döneminde halk açlıktan süpürge otu yerken, kendisi ülkenin dört bir yanına heykellerini diktiriyordu. Ecevit denen adam depremzedelere gelen yardım parası ile memur maaşı ödeyecek kadar aciz bir adamdı. Onların döneminde bu ülkeye adam akıllı hiçbir hizmet yapılmadı. Üstelik Müslüman halka olmadık zulümleri reva gördüler. Ecevit denen adam meclise başörtüsü ile girdi diye Merve Kavakçı hanımı öyle bir azarladı ki hala gözlerimin önünden gitmiyor. Hani çok özgürlükçü ve eşitlikçi insanlardınız. Niye bunlara sesiniz çıkmadı???!!! Tabii canım siz burjuvazisiniz... Siz elit kesimsiniz... Sizden olmayan kişiler iktidar olamaz... Çocuklar namaz kılmasın, bale yapsın diyen diyen Türkan Saylan bir keresinde itiraf niteliğinde bir söz söyledi:Biz Asılız Bu Ülkede Bizim İstemediğimiz Bir Şeyin Olması Mümkün Değildir.PKK'lılara burs vermeden, misyoner faaliyetlere kadar pekçok noktada adı geçen Türkan Saylan'ın yaptıklarını şimdi anlatamayacağım... Yine bunların tayfadan Mine Kırıkkanat denen kadın her ağzını açmasında halkımıza olmadık hakaretler ediyor. Eğer yeniden iktidar olursak siz o zaman görün size ne zulümler yapacağız diyerek halkı tehdit ediyor. İnanmayan açıp videolarını izleyebilir. Bunlar iftira değil. Bu tayfanın yıllarca gerici, çağ dışı diyerek karaladığı OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDE her milletten insan huzur ve güven içinde yaşamış. Bu duruma o dönemde Osmanlı Devleti topraklarına gelen yabancı seyyahlar bile şaşırmışlar ve eserlerinde bu durumu dile getirmişlerdir. Yapılan onca karalama kampanyasına rağmen dünyada pek çok araştırmacı yazar, bilim insanı vs OSMANLI DEVLETİ AHLÂK VE TERBİYE SİSTEMİNİ eserlerinde anlatıyor ve diyorlar ki; eğer dünya huzur ve adalet içinde yaşamak istiyorsa OSMANLI DEVLETİ AHLÂK VE TERBİYE SİSTEMİNİ örnek almalıyız. Peki ülkemizdeki çoğu insanın bundan haberi var mı???!! Tabii ki yok... Çünkü İslam ve millet düşmanlarının maşası olan medya bundan söz etmez. İşlerine gelmez çünkü. Kendi kalelerine gol atmak olur biliyorlar. Yani demem o ki kardeşlerim; mesele ne ekonomi ne de bu ülkenin yararına olan hiçbir şey onlar için. Onların derdi kurdukları korku düzenini kaybetmemek... Onlar da adları kadar iyi biliyor bu ülkenin son yıllarda nasıl şaha kalktığını. Onlar da adları kadar iyi biliyor kendilerinin heykel dikmekten ve halka zulmetmekten başka bir şey yapmadığını... Rabbim bu münafıklara kıyamete kadar iktidar yüzü göstermesin. Ümmet-i Muhammed'e birlik ve beraberlik içinde olduğu huzur dolu günleri göstersin amin. Selametle kalın. Eyvallah.
  • Yanıtla

hizipsavar

mahkemeye verin covit olanlar covitten ölenlerin yakınları. istanbulda adam resmen milleti öldürüyor. cinayetten hiç farkı yok.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay