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İmamoğlu tatile ve zamma doyamıyor! İstanbul'da hayat yüzde 50 pahalılaştı

"Her şey çok güzel olacak" sloganıyla vatandaştan oy devşiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 gün içinde ulaşımdan suya, otoparktan bisiklet kiralamaya kadar belediyenin her hizmetinin fiyatını yüzde 50'ye varan oranda artırdı. Zamları da "finansal ayarlama" diye makyajladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:52
İmamoğlu tatile ve zamma doyamıyor! İstanbul'da hayat yüzde 50 pahalılaştı

Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Bodrum'a tatile giden, işe başladıktan sonra ilk icraat olarak 5 bine yakın işçiyi kapının önüne koyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği sözleri tutmadığı gibi zam üzerine zam yaparak vatandaştan büyük tepki aldı. "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla oy toplayan CHP'li İmamoğlu, 10 gün içinde ulaşımdan suya, otoparktan bisiklet kiralamaya kadar belediyenin her hizmetinin fiyatını yüzde 50'ye varan oranda artırdı. Zamları da 'finansal ayarlama' diye makyajladı.

Yüzde 50 artış

İmamoğlu'nun talimatıyla yürürlüğe giren zamlarla birlikte İSBİKE (akıllı bisiklet paylaşım sistemi) yüzde 40 arttı. İSBİKE'da saatlik 2.5 lira olan bisiklet kiralamaları 3.5 TL'ye çıkarıldı. Vatandaşın abonelikler için ödeyeceği fiyat ise 59 liradan 99 TL'ye yükseltildi. İSPARK (otopark) ücretleri ise yüzde 50 arttı. Belgrad Ormanı'nda otopark ücreti 35 TL'den 52 lira 50 kuruşa çıktı. Maltepe Orhan Gazi Parkı'nda ise otopark ücreti 7 liradan 10 TL'ye yükseldi.

İndi bindi 2,5 lira

İSPARK ve İSBİKE ile ateşlenen zam fitili birçok kalemi etkiledi. Takside mevcut ücretler üzerinden ortalama yüzde 25 artış yapıldı. Açılış ücreti 5 lira, mesafe tarifesi 3.10 lira, yolculuk başına minimum ücret ise 13 liraya çıktı. Minibüs ücretlerine de yüzde 25 zam yapıldı. Öğrenciler için ücret 1.5 liradan 2'ye, indi-bindi ücreti ise 2.5 liraya çıktı.

Taksi dolmuş fiyatları yüzde 24 zamlanırken, öğrenci servis araçlarının ücretlerine de yüzde 13 zam geldi. En kısa mesafe ücreti 243 lira oldu. Şehir hatları İstinye-Çubuklu Arabalı Vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20 zam gelirken, Harem-Sirkeci araç geçiş ücreti yüzde 10 arttı.

Yüzde 50'ye varan zam yağmurundan Hamidiye Su da nasibini aldı. 9 lira olan 19 litre damacana su 11 liraya, bir TL olan 0.5 litrelik küçük sular ise 1.5 liraya satılmaya başlandı. Hamidiye A.Ş., 8 ay önce yüzde 10 indirim yapmıştı.

Ne söz verdi, ne yaptı?

İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinden önce vatandaştan oy isterken bol keseden vaatte bulundu. Gıda, ulaşım ve eğitime harcanan paraların azaltılacağını söyleyen İmamoğlu, sütü bedavaya dağıtacağını, 75 bin üniversite öğrencisine 400 TL karşılıksız burs vereceğini öne sürmüştü. Vaatlerini gerçekleştirmediği gibi vatandaşı zamma boğan İmamoğlu'na tepki yağıyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:52
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. CHP

YORUM YAZ

  • DallıDallı8 dk önce
    CAMBAZA BAK CAMBAZA .NEDE DE HER ŞEY GÜZEL OLUYOR.BAKARSIN ARTAN PARALAR HEYKEL SANAYİNE GİDER.BAKALIM KENDİ ZİHNİYETLERİNE BATACAK MI BU ZAMLAR.GERÇİ EN ÇOK OYU EN ZENGİN MAHALLELERDEN ALDI.KOYMAYABİLİR.
  • Murat Murat 9 dk önce
    Seçmeni elit kesim, onlara koymaz. Olan garibana oluyor.Bodrum ekrem namus sözü vermişti, şimdi oldu namussuz ekrem.
  • Evren GenişEvren Geniş11 dk önce
    Vatandaş“yağmurdan kaçarken doluya yakalandı”
  • beytubeytu28 dk önce
    İmamoğlu başbakan da bizimmi haberimiz yok?

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