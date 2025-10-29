İmamoğlu soruşturmasında 15 Temmuz gölgesi! Paralar nasıl ve nereye aktarıldı ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'na uzanan casusluk soruşturmasında tutuklu bulunan Hüseyin Gün'ün 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı 2016'nın başlarında "Yatırım ve paralarınızı yurtdışına aktarın" dediği öğrenildi.

İSRAİL'DE ÖZEL KARŞILAMA

6 Mart'ta "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi alınan Alaçam, Hüseyin Gün'le tanışıklığının 2004'te annesi aracılığıyla başladığını, 2005'te annesiyle Avicenna Capital ve Avicenna Holding gibi şirketler kurduklarını söyledi. Gün'ün "Cellcrypt" isimli kripto yazılımı devlet yetkililerine pazarladığını ve İngiliz istihbaratına hizmet ettiğini belirtti. Alaçam, Gün'ün İsrail'de özel ağırlama gördüğünü ve Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan'da ajanlık faaliyetinde bulunduğunu ifade etti.

2005'te Freedom LLC üzerinden Azerbaycan muhalefetini finanse ettiğini, George Soros'un Açık Toplum Vakfı yetkilileriyle finansman görüşmeleri yaptığını anlattı.

'PARALARI ÇIKARIN'

Gün'ün odasında sakladığı el yazısı günlüğünü, kriptolu telefonlarını ve belgeleri soruşturma birimlerine teslim etti. Alaçam ayrıca Gün'ün 2016 başlarında "Yakın zamanda Türkiye'de büyük dalgalanma olacak. Yatırım ve paralarınızı yurtdışına aktarın" dediğini ve annesinin hesabındaki dövizi İsviçre'ye aktardığını bildirdi.

İHBARIYLA BAŞLADI

Alaçam önce 2 Mart'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak, "Hüseyin Gün 1977 doğumlu. Türk ve İngiliz vatandaşı. İsrail ve Amerika için çalışıyor. Yabancı istihbaratla çalışıyor. Yeni çıkan asker şahısların projelerini çalar. Annemin evinde yazılı dosyalar bırakmış oradan gördüm. Ekiplere teslim edebilirim. Kriptolu telefon kullanıyor. Başka ülkelerin darbeleriyle bağlantılı" ifadelerini kullandı.

YANARDAĞ'A ELDEN PARA VERDİM

Diğer taraftan MASAK'ın hazırladığı ön raporda ifadesi yer alan Gün'ün çalışanı B.Y., soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Merdan Yanardağ'a elden para verdiğini anlattı. B.Y., bankadan çektiği 10 bin ve 5 bin euroyu, 2023 seçimlerinden bir ay önce zarfla teslim ettiğini belirtti. B.Y., bunun nedenini Gün'e sorduğunda, "Destekliyoruz yavrum" yanıtını aldığını anlattı.

