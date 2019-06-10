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İmamoğlu 'şehit' paylaşımı yaparken Kılıçdaroğlu PKK destekçisiyle buluştu!

Bir taraftan terör örgütü PKK'nın desteğine suskun kalan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, diğer taraftan PKK kurşunuyla şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın öğretmeni için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Öte yandan ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, PKK destekçisi Ayşe Çelik öğretmeni kabul etti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 01:18
İmamoğlu 'şehit' paylaşımı yaparken Kılıçdaroğlu PKK destekçisiyle buluştu!

 yeniakit.com.tr 

CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK terör örgütüne destek veren sözde öğretmen Ayşe Çelik ile görüşürken CHP'nin İstanbul Ekrem İmamoğlu, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce bugün PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda, "Hayatının baharında PKK’lı teröristlerce şehit edilmişti #AybükeYalçın... Bugün, evlatlarımızı emanet ettiğimiz gündüz çocuk bakımevinde aziz hatırasını yaşatıyoruz. Aybüke öğretmeni ve yitirdiğimiz tüm eğitim şehitlerini rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu ise PKK propagandası yapan Ayşe Çelik ile görüştü

Daha 2 gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bebek katili PKK'ya yapılan operasyonların "çocuklar ölüyor" yalanıyla durdurulmasını istemesi nedeniyle kamuoyunda büyük tepki alan ve mahkeme tarafından 'terör örgütü propagandası' gerekçesiyle hapis cezası verilen sözde öğretmen Ayşe Çelik'i kabul etti. Kılıçdaroğlu, anneler gününde de Ayşe Çelik'e çiçek yollamıştı.

Terör örgütü PKK'nın destek açıklamasını geçiştirdi

Geçtiğimiz haftalarda ise bir muhabirin "PKK’nın son açıklamasına ne diyeceksiniz?" sorusuna cevap veren İmamoğlu, "Bana ne. Bana ne. Terör örgütünü çok mu dinledin sen bugüne kadar? Yanlı yayın yaparak, yarısını keserek… Sen gazeteci olacaksın belki ileride. Tamamını yayınla, belki gazeteci olursun." dedi.

Bunun üzerine muhabirin "Gördüğümü söylüyorum" demesinin ardından CHP'li İmamoğlu, "Gördüğün değil, yorum yapıyorsun. Bu ülkede FETÖ terör örgütüne dün yalakalık yapanlar, bugün karşısında olup seni, beni FETÖ’cü diye itham ediyor ya, onlara dikkat et kardeşim." ifadesinde bulundu.

Muhabir, İmamoğlu'nun önceki sorusuna cevap vermemesinin ardından sorusunu yineledi ve "PKK’nın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu tekrar sordu. İmamoğlu ise bu soruya "Bana ne. Senin için bir kıymeti var mı? Benim için yok. Var mı senin için kıymeti?" dedi.

 

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 01:18
  1. Batman
  2. İstanbul
  3. Şenay Aybüke Yalçın

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