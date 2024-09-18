İmamoğlu 'Şehir'den intikam alıyor: Hastane hattı kaldırıldı!
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul halkına yaşattığı eziyete bir yenisini daha ekledi. Daha önce yolunu yapmadığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin şimdi de otobüs hattını kaldırdı.
Yönetime geldiğinden beri verdiği hiçbir sözü tutmayan ve İstanbul'a eziyet eden İmamoğlu, şimdi de Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'nin otobüs hattını kaldırarak, adeta İstanbul'dan intikam alıyor.
Hastanenin önünde duran otobüsler kaldırıldı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin şimdi de HS1 Yenibosna - Şehir Hastanesi otobüs hattını kaldırdı.
Hastane yolunu yapmamıştı
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bütçesinin olmadığını iddia ederek Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.