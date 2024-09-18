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Gündem İmamoğlu 'Şehir'den intikam alıyor: Hastane hattı kaldırıldı!
Gündem

İmamoğlu 'Şehir'den intikam alıyor: Hastane hattı kaldırıldı!

Yeniakit Publisher
2024-09-18 10:49:00 - 2024-09-18 11:12:30
İmamoğlu 'Şehir'den intikam alıyor: Hastane hattı kaldırıldı!

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul halkına yaşattığı eziyete bir yenisini daha ekledi. Daha önce yolunu yapmadığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin şimdi de otobüs hattını kaldırdı.

Yönetime geldiğinden beri verdiği hiçbir sözü tutmayan ve İstanbul'a eziyet eden İmamoğlu, şimdi de Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'nin otobüs hattını kaldırarak, adeta İstanbul'dan intikam alıyor.

Hastanenin önünde duran otobüsler kaldırıldı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin şimdi de HS1 Yenibosna - Şehir Hastanesi otobüs hattını kaldırdı.

Hastane yolunu yapmamıştı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bütçesinin olmadığını iddia ederek Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.

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Şimdiye kadar ak partinin yatırımlarıyla yürüdüler de artık sıkıntılar başladı.

Emekli

Bunlar calmadan is yapmaz
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