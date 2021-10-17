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Ekonomi İmamoğlu satıyor
Ekonomi

İmamoğlu satıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gün geçmiyor ki tartışma meydana getirmeyecek bir icraata imza atmasın... İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başkan İmamoğlu’nun talimatıyla mülkiyetindeki varlıkları bir bir elden çıkarmaya devam ediyor. İmamoğlu, şimdi de İETT’nin Sarıyer Ağazağa’da orman içinde bulunan 49 dönümlük arazisini kapalı teklif usulü ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 16:09:00 -
İmamoğlu satıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Ayazağa Mahallesi, 10636 ada, 3 parsel sayılı 49.360,29-m2’lik taşınmazda arsa satışı karşılığı gelir (hasılat) paylaşımı usulü ile inşaat yaptırılacak. Orman içindeki İETT garajı böylece beton yığınına dönecek.

İhalenin şartnamesi Satın alma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL adresinden 25.000,00TL (KDV dahil) karşılığında temin edilebilecek. Şartname bedeli İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban : TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no’lu hesabına, İşin Adı ile İhale şartnamesi bedeli olduğu belirtilerek yatırılacak.

İhale 27.10.2021 günü saat 10:00’a kadar ihale şartnamesinin satın alınabileceği adrese teslim edilecek ve ihale  İhale Komisyon odasında 27.10.2021 tarihinde saat 10:00’ da yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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