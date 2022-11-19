İmamoğlu şaşırtmadı! İBB, yurtta kalmamasına rağmen öğrencinin parasını geri ödemedi



Üniversiteli öğrenci Beyzanur Pala, kendisine maddi olarak daha uygun olan KYK yurduna başvurdu ancak yurt başvurusu sonuçlanana kadar mağdur olmamak için İBB’nin yurtlarında kalmaya karar verdi. İBB Yurtları, Beyzanur Pala‘nın başvurusunu kabul ederek Avcılar Kız Öğrenci yurduna kaydını gerçekleşti ve olaylar bundan sonra başladı…

KALMADIĞI YURDUN ÜCRETİNİ TAHSİL ETMİŞLER

Bursa’da ailesiyle beraber yaşayan Beyzanur Pala, okulun başlayacağı tarihe kadar evinde kalmayı tercih etti ve yüzde 100 burslu olarak kazandığı bölümü okumak için İstanbul‘a gitmeden, ekim ayının ücretini İBB‘nin yurt hesabına yatırdı.

Aynı gün akşamında KYK yurt sonuçları açıklandı ve bu sonuçlara göre KYK yurduna yerleştiğini öğrenen Beyzanur, ertesi gün hemen İBB Avcılar yurt müdüresini aradı. İçinde bulunduğu durumu anlatan Pala, paranın iadesini talep etti.

Yurt müdürü de bu konu hakkında kendisine daha sonra dönüleceğini belirtti.

İBB AVCILAR KIZ YURDU MÜDÜRÜ SESSİZ KALDI

Bu görüşmenin ardından müdüre hanımın kendisine geri dönmemesinin ardından Beyzanur tekrar aradı ve hiç beklemediği bir cevapla karşılaştı. Müdüre hanım, ekim ayı ücretinin kendisine iade edilemeyeceğini ve bu konu hakkında yapılacak herhangi bir şeyin olmadığını belirtti.

Pala’nın, İBB Avcılar Kız Öğrenci Yurdu‘ndan kaydını sildirmesinin ardından, gerekli mecralara bildirmesine rağmen yurt ücretinin iade edilmemesi sonucu yaşadığı mağduriyeti görmezden gelen İBB Yurt Müdürlüğü sessizliğini koruyor.

KYK YURDUNUN KOŞULLARI DAHA İYİ VE EKONOMİK

Günümüz şartlarında öğrenci için ciddi bir rakam olan 950 TL şuan da İBB tarafından bloke edilmiş ve geri ödenmek istenmiyor. Oysaki Beyzanur 950 TL yatırdığı İBB Yurtları yerine maddi durumuna daha uygun olan KYK yurtlarında kalmaya karar veriyor.

ÖĞRENCİNİN HAKKINI GERİ VERMEMEK İÇİN KOMİSYONU BİLE TOPLAMADILAR!

İBB Yurtları resmi sitesinde yer alan; ”Kayıt sildirme halinde ücret iadeleri Gençlik Ve Spor Bakanlığı Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır. Ancak sunulan mazerete bağlı olarak iade talebi yurt komisyonu tarafından değerlendirilebilir.” ibaresi yer almasına rağmen Pala’ya yazılı olarak değil de sözlü olarak paranın iade edilemeyeceğini belirtmeleri de yurdun başka bir ihmalkarlığını gözler önüne serdi.

Birçok açıklamasında öğrencilerin mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını söylemesine rağmen, her fırsatta yine öğrencileri mağdur eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de şaşırtmadı.