İmamoğlu sandalyeyi kırdı! Erdoğan'ın cevabı bakın ne oldu

Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'ndeki toplantı sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oturduğu sandalyenin ayağı kırıldı, İmamoğlu sendeledi ve yere düştü. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu arasında güldüren bir diyalog gerçekleşti.

İddiaya göre olay şu şekilde yaşandı. Bestepe'de toplantı devam ederken Ekrem İmamoğlu, oturduğu sandalyenin ayağının kırılması sebebiyle yere düştü. Ancak hemen kalktı. Bunun üzerine salonda espriler havada uçuştu.

"Parasını ödemen lazım"

Olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu'na "Biz bir şey yapmadık, bak bu israfa girer oturduğun sandalyeyi kırdın. Parasını ödemen lazım." dediği ifade edildi. İmamoğlu'nun ise "İkincisinde sağlam otururum efendim" demesi üzerine toplantı salonunda gülüşmeler yaşandı.