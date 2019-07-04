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İmamoğlu PKK’nın paçavrasına konuştu! Millete ‘Güzel olacak’ HDP’lilere ‘Neşeli olacak’

23 Haziran seçimlerinde Kandil’deki PKK elebaşlarının açıktan destek verdiği CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkan seçilir seçilmez önce terör örgütü yöneticiliği suçundan tutuklu Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmek istediğini söyledi, ardından da PKK’nın yayın organı Yeni Yaşam gazetesine röportaj verdi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:04
İmamoğlu PKK’nın paçavrasına konuştu! Millete ‘Güzel olacak’ HDP’lilere ‘Neşeli olacak’

 Oğuzhan Çağlar  Yeniakit.com.tr 

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimi kazanmasını borçlu olduğu HDP’ye yakınlık mesajları vermeye devam ediyor. PKK’nın yayın organı olarak bilinen Yeni Yaşam gazetesine röportaj veren Ekrem İmamoğlu, HDP'lilere mesaj yolladı.

Önce Demirtaş mesajı sonra PKK paçavrasına röportaj

PKK destekçisi çevrelerin desteğini almak için 31 Mart seçimleri öncesi HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili “Ben sayın Demirtaş'ı Cumhurbaşkanlığı döneminde takip etmiş birisiyim. Kendisiyle tanışmadım. Keşke tanışsaydım. Ülkenin ihtiyaç duyduğu bir dille süreç yönetti. Bu yöntemi siyaset anlayışını beğeniyorum dedim. O siyasi dönemini, anlayışını beğenen birisiyim. Keşke o dil herkesin gündeminde olsa." ifadelerini kullanan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün de “Sayın Demirtaş'a 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvik ve destekten ötürü teşekkür etmiştim. Bu tutum ve davranışlar elbette bizim için çok değerli. Elbette ki imkân olsa ziyaret etmek isterim” diyerek seçimlerde desteğini aldığı HDP’li çevrelere mesaj verdi. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, PKK’nın yayın organı olarak bilinen Yeni Yaşam gazetesine röportaj verdi.

Daha neşeli bir İstanbul olacak

Seçimler öncesi “Herşey çok güzel olacak” sloganıyla İstanbullulardan oy isteyen CHP’li Başkan İmamoğlu’nun mesajlarını, PKK paçavrası Yeni Yaşam gazetesi “Daha neşeli bir İstanbul olacak” başlığıyla manşetine taşıdı. HDP’ye ve PKK’ya müzahir çevrelere diyetini erken ödemeye başlayan İmamoğlu, seçimler öncesi HDP’nin seçim vaatlerinden olan “mahalle meclisleri” kuracağını da vaat etmişti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:04
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. CHP

YORUM YAZ

  • selimselim1 sa önce
    Helal olsun Ekrem İMAMOĞLU' na geleceğin cumhurhurbaşkanı olacak biri Atatürk ilke ve inkilapları yolunda yürümeye devam Başkanım....
  • Ali DenizzAli Denizz1 sa önce
    Acele etmeyin . Çürük yumurta er geç çıkar ortaya. Sayın akit yazarları acele etmeyiniz. Siz böyle haberler yapmayın bekleyin mal kendini gösterecek zaten. Siz göstermeye çalışınca inanmayan bir kesim var ve ters tepiyor zaten. Milletimiz herşeyi anlayacaktır ama biraz sabır biraz zaman.
  • OcalanOcalan1 sa önce
    Adam napsın. TRT'de PKK'lılardan adama sıra gelmiyor ki!

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