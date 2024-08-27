İmamoğlu, Özgür Özel'den istediğini aldı! Dikkat çeken "FETÖ" detayı

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ayağından vurulduğu" iddialarının, parti içindeki liderlik mücadelesinden kaynaklandığını söyledi. Tayiz, FETÖ'nün bu tür operasyonlarda taşeron olarak kullanıldığını belirterek, Ekrem İmamoğlu’nun Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemek için adımlar attığını vurguladı. CHP’deki bu karışıklığın, parti içindeki güç dengelerini değiştirebileceğini ifade eden Tayiz, İmamoğlu’nun, Özgür Özel’den daha fazla garanti almak için parti içi mücadelede aktif rol oynadığını belirtti. Kurtuluş Tayiz, şunları kaydetti:

"Sözcü Gazetesi'nin sürmanşeti. Özgür Özel'in fotoğrafı yer alıyor. Ama ne fotoğraf! Korkmuş, sinmiş, çirkin bir Özgür Özel kellesi. Bu fotoğrafı bulmak için en az 15 dakika arşiv taraması yapmaları gerekir. En az fotoğraf kadar Özel'i zayıf ve korkak gösteren büyük puntolarla atılmış manşetleri de önemli: "NET Cumhurbaşkanı adayı değilim". Özel'in bu mesajı kime? İmamoğlu'na herhalde!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağından vurulduğu dedikoduları kuşkusuz bir tür itibar suikastı özelliği taşıyordu. Ve amacı da en azından Özgür Özel'i hizaya getirmekti. Olağan şüpheli olarak genelde FETÖ'cüler öne çıksa da aslında fail içeride. Yani bu dedikodular CHP içindeki liderlik çekişmesinden kaynaklanıyor.

CHP'deki böyle büyük operasyonlarda genelde FETÖ'cüler kullanılır. İhaleyi kimden aldıkları önemli değil. Bu kez de Özgür Özel'i hedef aldılar. Yalan dolan hikayelerle Özel'in "ayağından vurulduğu" yalanını servis ettiler. Ne hikmetse FETÖ'cü hesapların peşine ilk olarak CHP'liler takıldı.

Evet, bu iddiayı da Özgür Özel'in kendisi dile getirdi. Halk TV'ye konuyla ilgili yaptığı açıklamada Özel "bu iddiaları FETÖ'cü hesaplar dolaşıma soktu" dedikten sonra şunları ekledi: "Canımı FETÖ'cüler sıkmıyor da kendine CHP'li ve Atatürkçü diyenler peşlerine takılıyor, o canımı sıkıyor."

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Özgür Özel de biliyor ki, "ayağından vuruldu" yalanını dolaşıma sokan kendi partisindeki yol arkadaşları. FETÖ sadece taşeron bir örgüt. Paravan bir yapılanma. Nöbetçi örgüt olarak zaten hep tetikte bekliyorlar. İçeriden işareti alınca da harekete geçtiler.

Mesele Özgür Özel'in 'cumhurbaşkanı adaylığı' meselesi değil. Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayını belirlemedeki gücünden ve etkisinden korkuyor. Özgür Özel'den yüzde yüz emin olmadığı için de daha sağlam garantiler peşinde koşuyor. İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayını teşkilatta bir ön yoklamayla belirlemek istiyor. Ayrıntıları 27 Ağustos'ta yapılacak toplantıda belirlenecek. Kurultayla ilgili yol haritası şimdilik böyle. Arka planda başka nasıl garantiler elde etmeye çalışır bilinmez.

İmamoğlu Özgür Özel'e değil, aslında daha çok parasına güveniyor. Dolayısıyla İBB'nin kasasına. Özgür Özel'in ayağından vurulduğu yalanını yalanlamak için canlı yayına çıkıp "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim" demesi zaten konunun ne olduğunu da yeterince ortaya koyuyor. Anlayana faillerini de işaret ediyor. Son derece NET değil mi?"

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