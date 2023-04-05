İmamoğlu neye uğradığını şaşıracak! Off, çok fena çok

Ekrem İmamoğlu'nun Sabah gazetesi yazarı hemşehrisi Ersin Ramoğlu, İBB Başkanı ile ilgili çok sert bir yazı kaleme aldı.

"Utanıyorum senden Ekrem İmamoğlu!" diyen Ramoğlu, yazısında şunları kaydetti:

"Utanıyorum senden Ekrem İmamoğlu!

Oysa hemşeri canlısı biriyim ben...

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Ama sen beni hep utandırdın Ekrem efendi!..

İş yapmak yerine maval okumandan bir Trabzonlu olarak utandım.

"Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" diyerek DHKP-C'li katilleri öven Ezgi Yıldız'ı işe alıp bankamatik memuru yaptığın için hem utandım hem kızdım.

Bir hemşerinin senden utanması umurunda olmayabilir...

Menfaati için sana destek atanlardan ibaret sanma Trabzon'u...

Türkiye'nin birliğine ve dirliğine karşı operasyon çekmen Trabzonluları rahatsız etti bilesin!

Elemanlarının Mehmetçiğin operasyonlarına "katliam" demesi senin de bölücü sözde sanatçılara para akıtmanı ayıpladım.

Bilirsin, Trabzonlu mert ve delikanlıdır!

Karadeniz gibi hırçın, dağları gibi de serttir!

Sen nesin be?

***

Trabzonlu bayrağına laf edene acımaz!

Yurdunu böldürmeye çalışanı ise hiç affetmez!

JİTEM kurucusu binbaşı Cem Ersever 1980 yılında Trabzon'da görevliydi.

Tabancalarını aldığı Oflu ve Trabzonluları canından bezdirmişti. 6.35'lik bir tabancaya mitralyöz muamelesi yapar, insanlara eziyet ederdi.

Bu yüzden Of'ta onu vurma planı yaptılar.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Sarıalioğlu durumu Korgeneral Mehmet Kral'a iletti ve "Paşam Yüzbaşı Cem'i buradan al yoksa asker katili olacağız" dedi.

Yüzbaşının ilçeden sürülmesini istediler...

İlçenin adının asker katili olarak anılmaması için başkan elinden geleni yaptı ve eylemi önledi.

Senin gibi valiye 'it' demez bir Trabzonlu.

***

Trabzon'da Diyarbakır Belediyesi'nin hibe ettiği itfaiye aracına tepki vardı, "21 plakayı buraya sokmayız" dediler.

Irkçılıktan değil PKK'ya nefretindendi tepki.

Trabzonlunun hainliğe ve puştluğa tahammülü olmaz!

PKK, Kürt halkını değil ABD'yi temsil ediyor!

Trabzonlunun hamuru deniz ve ağaçla yoğrulmuştur.

Karadeniz gibi belirsiz, ağaç gibi diktirler!

Temel'e sormuşlar, "Trabzonlu olmasaydın ne olurdun?" diye, "Çok mahcup olurdum" demiş!

Her Trabzonlu birer Eren Bülbül'dür.

Ya sen nesin Ekrem?

***

Bay Kemal, FETÖ gibi pis ayakkabısı ile seccadeye bastı! Tepki gösterenlere de "propaganda aparatı" dedi.

SP'li Ümit Çebi, Kılıçdaroğlu'nu "mücahit" ilan etmişti. Ne olduğunu dünya âlem gördü.

Bay Kemal yalancının kralıdır...

Önüne gelene söz verir, ama tutmaz.

İşçiye, çiftçiye, gençlere, emekliye ve çocuklara verdiği ama tutmadığı sözleri ortadadır.

PKK'ya verdiği sözü tutar ama!

Çünkü Bay Kemal, Kandil'dekilerin adayıdır...

"Sana Söz" afişleriyle donattılar her yeri...

Senin sözlerini yerim Bay Kemal...

2019 yerel seçimleri öncesi de "namus sözü" demiştin.

Ama yüz binlerce çalışanı sokağa döktün.

CHP'li Özgür Özel'in bedava traktör sözü gibi senin de "bedava ev" sözün yalan, billahi yalan!

***

Seçime doğru yalan, iftira ve provokatif saldırılar artacak.

Oyu ciddi şekilde azalan Meral Akşener "kurşun" provokasyonunu can simidi yaptı.

Yanında yine tezgâhçı Ekrem vardı.

Kameralar önünde Reis'e çemkirip efelendiler...

Kısa zamanda kurşun sıkanın inşaat bekçisi Melikşah Erdem olduğu anlaşıldı.

Meral Hanım'ın siyasi menfaat hevesi kursağında kaldı...

Akşener, dürüstse, mertse Reis'ten özür diler!

Cumhur İttifakı'nı tahrik için ellerinden geleni yine yapacaklar.

Çünkü hepsi 14 Mayıs'ta sandığa gömüleceğini anladı.

Hile lafları, diploma numaraları ve aday olamaz mavalları da bundan!"