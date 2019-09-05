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İmamoğlu makam aracı bulmayınca bisikletleri getirtti

Seçim sonrası Yenikapı'da İBB'ye ait gereksiz makam araçlarını sergileyeceğini söyleyen İStanbuş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gereksiz makam aracı bulamayınca zabıta ve saha hizmet araçlarının yanı sıra bisikletleri de getirtti.

05 Eylül 2019 Perşembe 17:13
İmamoğlu makam aracı bulmayınca bisikletleri getirtti

Seçim öncesi istanbul'da gereksiz kiralanan bütün makam araçlarını Yenikapı'da sergileyeceğini iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği talimatla araçları Yenikapı'da toplamaya başladı. Gece yarısından itibaren başlayan araç sevkiyatı henüz son bulmazken gelen araçlar ise dikkat çekti.

Bisikletleri getirtti

İstanbul'daki tüm hizmetleri durdurarak araçların Yenikapı'ya gelmesi talimatını veren İmamoğlu, gereksiz makam aracı bulamayınca İBB'ye ait evde sağlık hizmeti ve zabıta araçları dahil tüm araçları Yenikapı'ya getirtti. Gelen araçlar arasında İBB'ye ait bisikletlerin olması ise dikkat çekti.

Makam aracı dediği bunlar mı?

Zabıta ekiplerinin kullandığı araçların, kamyonetlerin ve üzerinde Hizmet Aracı yazan araçların da alanda toplanması İBB'nin bu atağıyla ilgili soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bilindiği üzere; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazanması durumunda gereksiz makam araçlarının Yenikapı'da sergileneceğini söylüyordu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:13
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • mustafamustafa34 dk önce
    ...YAPACAĞI BUYDU ZATEN BUNDAN HİZMET BEKLEYEN DANGALAKLARINDA ...
  • sukrusukru41 dk önce
    O gereksiz makam araçlarını orada toplayıp sergiledikten sonra tekrar belediyenin kullanımına sunacak adamın ben taaaaaaaa..........
  • hizipsavarhizipsavar53 dk önce
    BUNA HİÇ ACIMAYACAKSINIZ ASLA TAVİZ VERMEYECEKSİNİZ. HELE MECLİSTE KAN KUSTURACAKSINIZ. HERKES HADDİNİ VE YERİNİ BİLECEK. orası ağlama yeri değil beceremiyorsa gelmeseydi. reno clio ne zaman makam aracı oldu...

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