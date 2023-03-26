İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu böyle pohpohladı! 'Sayın cumhurbaşkanım...'

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etme şartı olarak 6'lı masaya sunduğu isimlerden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni'ne Kılıçdaroğlu da katıldı.

Kılıçdaroğlu'na 'cumhurbaşkanım' diyerek hitap etti

Törende konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu için sık sık 'cumhurbaşkanım' diyerek bahsetti. İmamoğlu'nun anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerisinde kalan, defalarca kez üst üste seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu için 'cumhurbaşkanım' şeklinde hitap etmesi CHP'nin algı operasyonunu gözler önüne sererken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu için şöyle konuştu:

Dün Mansur Başkanım güzel bir uyarı yaptı. Ben de o uyarıyla birlikte bugünkü buluşmayı başlatmak istiyorum. Dedi ki: Yıllar önce bir Belediyeler Birliği toplantısına katıldığımda orada bulunan konuklarımızın arasında cumhurbaşkanı vardı. Cumhurbaşkanı varken başka bir makam sayılmazmış. Bende onun yaptığını yapıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım ve saygıdeğer konuklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun sözlerine gülümseyerek karşılık verirken salondaki CHP'liler alkışlarla sözleri destekledi.