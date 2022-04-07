İmamoğlu 'Kesinlikle ucuzlayacak' dedi ulaşımda en pahalı il İstanbul oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, su ve ulaşım konusunda verdiği vaatleri unuttu. Seçimden önce ulaşım ücretlerinin sembolik olacağını söyleyen İmamoğlu yönetiminde zamların ardı arkası kesilmedi. Suda da durum farklı değil.

CHP'nin yönetimindeki İstanbul'da önce suya yüzde 29, ardından da toplu ulaşıma yüzde 40 zam geldi. İstanbul'da yüksek oranda yapılan zamlar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken akıllara İmmaoğlu'nun seçimlerden önce verdiği sözler geldi.

"Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden önce yaptığı açıklamada, İstanbul'da hane halkı giderlerinin en büyük paylardan birini ulaşım masraflarının oluşturduğunu söyleyerek, "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak" vaadinde bulunmuştu.

Ulaşımda en pahalı il İstanbul oldu

İstanbul, yapılan son zamla birlikte ulaşımda en pahalı il haline geldi. Öğrencilerin kullandığı aylık İstanbulkart'ın fiyatını kısa süreliğine 50 liraya düşüren yönetimin art arda aldığı zam kararlarıyla bu ücret 109 TL'ye kadar yükseldi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifini kabul etti. CHP'li İstanbul, 30 büyükşehir arasında ulaşım ücreti en yüksek olan büyükşehir belediyesi oldu. Tek bilet 7,67, aylık abonman 602 TL'ye çıktı.

En ucuz şehirler Trabzon ve Konya

En ucuz tam bilet fiyatı 2,5 TL ile Trabzon ve Konya'da. Ankara ve İzmir'de ise 6,5 TL.

Suda art arda zam

Ucuz su vaadinde de bulunan İmamoğlu, 25 Şubat 2019'da yaptığı açıklamada, "Artık evinize su, yüzde 40 daha ucuz girecek" demişti.

İmamoğlu seçildikten sonra suya göstermelik indirim yapsa da daha sonra art arda yüksek zam talepleri ve zam kararları geldi.

Son olarak geçtiğimiz Eylül ayında suya yüzde 40 zam talebinde bulunmuş, AK Parti ve MHP'nin müdahalesiyle zam oranı yüzde 15,62'de kalmıştı.

İSKİ suya yüzde 68'lik zam talep etti

Geçtiğimiz gün İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 5,56 liradan 8,33 liraya yükseldi.

İSKİ'nin yüzde 68'lik zam talebi, AK Parti'nin reddetmesiyle revize edildi ve yüzde 29'a düşürüldü.

Halk Ekmek'te yüzde 60 zam

İmamoğlu yönetimindeki İBB, Halk Ekmek'te de büyük zam yapmıştı. Yüzde 60 artış sonrası bir tane ekmeğin ücreti 1,25 liradan 2 liraya çıkmıştı.

2021'in sonlarında 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere de yüzde 47'ye varan oranlarda zam yapılmıştı.