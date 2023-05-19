İmamoğlu kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti!

Seçim gecesi zafer açıklamalarıyla konuşulan İmamoğlu, basın mensuplarına attığı davet ile yine çok konuşulacak. İmamoğlu, kendini Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan etti.

14 Mayıs gecesi Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı ilan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, benzer söylemleriyle yine şaşırtmaya devam ediyor. İmamoğlu Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yaptıktan sonra bu kez kendini cumhurbaşkanı yardımcılığına atadı.

Seçim gecesi Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı ilan ettiğinden olsa gerek kendini de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak duyurdu. Basın mensuplarına attığı bir davet mailinde kendi için “İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu” ifadesini kullandı.

Gazetecilere “Değerli basın mensupları, Maltepe’de gerçekleşecek ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ programımızda İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu konuşma saati 20:00 olarak değişmiştir. Bilginize sunarız” mesajı gönderildi.

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Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına göre geride olmasına rağmen kameralar karşısına geçerek zafer konuşması yapmıştı.

Kendi kendine görev atamaları yapan İmamoğlu 14 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu’nu ilan ettikten günler sonra kendini de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak duyurdu.