İmamoğlu kaçıyor! Ayasofya'da ilk cuma namazının kılınacağı gün bakın nerede olacak

Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden camii olan Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz’da kılınacak.

Ayasofya'daki ilk namaza katılamayacak olan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümü için Ankara’da yapılacak olan etkinliğe katılacak.

İmamoğlu, Yunanistan'da yapılan uluslararası Delphi Ekonomi Forumu'na telekonferansla katılarak "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum" şeklinde skandal sözler sarf etmişti.