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Ekonomi İmamoğlu İstanbul'u mali olarak çökertiyor
Ekonomi

İmamoğlu İstanbul'u mali olarak çökertiyor

Terör sevici HDP ile ittifak kurarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a zarar üstüne zarar ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 02:14:00 -
İmamoğlu İstanbul'u mali olarak çökertiyor

Aralarında terör sevici HDP'nin de bulunduğu Millet İttifakı oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, kötü bir performans göstermeye devam ediyor. Pandemi döneminde İstanbul halkı binecek otobüsü zor bulurken, belediye tarafından yapılan bazı uygulamar ise büyük tepki çekiyor. Kontrolsüz bir şekilde İstanbul'un kaynaklarını tüketen İmamoğlu yönetiminin yaptığı tahrifat tepki çekiyor.

İstanbul'da belediyeye bağlı şirketlerde işmi kıyımı da yapan İmamoğlu, liyakat sözü verdiği halde yandaşlarını işe aldı. 

İBB 2020 yılında kendisine bağlı iştirak şirketlerinin mali bilançolarını açıklamadan bile kaçınıyor.

İBB'nin zarar eden şirketleri:

İSPARK A.Ş - Zarar
Kültür A.Ş - Zarar
Beltur - Zarar
Ugetam - Zarar

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