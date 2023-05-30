İmamoğlu İstanbulluya hesap soruyor! Seçimlerin hemen ardından İSKİ'den suya zam teklifi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına öngördüğü zam teklifinin oy çokluğuyla gündeme alınması reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mayıs Ayı İSKİ Genel Kurul Toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda su zam teklifinin gündeme alınması oy çokluğuyla reddedildi.

CHP’li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı bu teklifin daha önce de görüşüldüğünü belirterek, ‘’Sayın Faruk Bey, bu teklifin ilk defa gelmiş gibi söylemeniz bizi şaşırtıyor. Mayıs ayında da bunun yapılacağı söylendi. Ayrıca bu konuda anlaşmaya varıldı. Burada ilk defa olan bir şey yok. Gelin, bu teklifi geçirelim, işimize bakalım. Amaç burada yapıcı olmak değil mi?’’ şeklinde konuştu.

AK parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise Kösedağı’na şu şekilde yanıt verdi:

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‘’26 Mayıs’ta İSKİ Genel kurul çağrısı yapıldı. Bu teklifler bu kadar önemliyse neden ilan edilen gündemde yok? 30 Mayıs’ta yaptığınız yaptığınız planda neden var? Dolayısıyla burada bir siyasi popülizm yapılmıştır. Bizim teklifimiz bu şekildedir.’’

Teklifin görüşülmesinin ardından oturuma ara verildi.