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Siyaset İmamoğlu israfta çığır açtı! İGDAŞ'ta rekor kırıldı
Siyaset

İmamoğlu israfta çığır açtı! İGDAŞ'ta rekor kırıldı

Sözde israf politikasını bitirmek isteyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İGDAŞ'ta rekora imza attı. İmamoğlu, 24 olan müdür sayısını 37'ye yükseltti. Ekonomik ve hukuki hakları verilmediği için işten ayrılmayan müdürler boşta dururken, yeni müdürler için makam odaları ve araçlar tahsis edilerek, maaş ödemeleri de yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 08:27:00 -
İmamoğlu israfta çığır açtı! İGDAŞ'ta rekor kırıldı

Her fırsatta belediyede israftan ve çözüm olarak tasarruftan dem vuran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İGDAŞ yönetimini devraldıktan sonra kurumdaki icraatları hayret uyandırdı.

İGDAŞ'ta 24 olan müdür sayısı CHP'li başkanın döneminde 37'ye yükseldi. Mithat Bülent Özmen, İGDAŞ Genel Müdürü yapıldı. İşbaşı yaptıktan bir süre sonra eski yönetim döneminden kalma müdürleri istifaya zorlayan İGDAŞ yönetimi, birikmiş tazminatları vermemek için mail yoluyla işten çıkın çağrısı yaptı.

Görevli müdürler de "haklarımızı almadan çıkmıyoruz" diye yanıt verince 16 müdür askıya alındı. Ancak İGDAŞ, bunların yerine 13 yeni müdür atadı. Atamalarla birlikte 24 tane olması gereken toplam müdür sayısı, yönetimin zafiyeti nedeniyle 37'ye yükseldi. Ekonomik ve hukuki hakları verilmediği için işten ayrılmayan müdürler boşta dururken, yeni müdürler için makam odaları ve araçlar tahsis edilerek, maaş ödemeleri de yapılıyor.

Ağustos ayında istifayı kabul etmeyen müdürlerin mailine yeni koşulları kabul etmemeleri halinde ücretsiz izne çıkarma veya birikmiş yıllık izinleri kullandırma gibi tehditler de eklendi.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

yusuf can

papazogly yunan hayranı alcagı istanbulun basına saranların basına yarabbim daha buyuk belalar ver
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İsraf = e. İmamoğlu

Araç israfı dedi yalan çıktı ucuz su dedi zam yaptı atena gökhana konser için milyonlar verdi ama para yok diye hizmetleri durdurdu. Veeeee yandaşları başarılı diye alkışlıyor. Ekrem İmamoğlu olayları çarpıtma konuusnda başarılı.
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