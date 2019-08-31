İmamoğlu, işçilerin feryadına kör ve sağır

Haber Merkezi

Dünya kenti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde emeğin gasp edilip, işçi kıyımını sürdüren CHP’ye Hizmet-İş Sendikası’ndan tepki geldi.

Haksız yere işten çıkarılan işçiler için hukuki ve eylemsel destek vereceklerini açıklayan Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, şunları aktardı:

Eylemlere destek vereceğiz

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde beklenmeyen bir durum olan işten çıkarmalar bizleri, emekçileri ve İstanbul halkını derinden üzmüştür. Emekçi kardeşlerimizin işi, aşı ve ekmeği için gece-gündüz, soğuk-sıcak demeden çok zor şartlarda yaptıkları işlerden, özverili çalışmalarından dolayı amirlerinden takdir beklerken, işten çıkarılmaları kabul edilebilecek bir durum değildir. Son birkaç hafta içinde, 16 milyon İstanbulluya 24 saat hizmet eden bini aşkın Büyükşehir çalışanının iş akitleri feshedilmiştir. İşlerinden çıkarılan emekçilerimiz için her türlü hukuki ve eylemsel desteği elbette vereceğiz. İşten çıkarılan üyelerimiz hiçbir disiplin soruşturması geçirmemiş, herhangi bir yüz kızartıcı bir davranışta bulunmamış, işini severek, layıkıyla ve liyakat esasıyla yapan emekçilerdir.”

İBB Başkanı İmamoğlu’nun seçim öncesi konuşmalarının hatırlatıldığı açıklamada, şöyle devam edildi: “16 milyonun başkanı olmayı vaad etmişti. Sayın İmamoğlu’nu bu vaadinden hareketle, 16 milyon İstanbulluyu kucaklayan bir Başkan olmaya davet ediyoruz. İstanbul halkı İmamoğlu’na emekçilerin işten çıkarılması için değil, bilakis İstanbul’a ve emekçilere sahip çıkması için oy vermiştir. İstanbul halkının verdiği güçlü desteğin, emekçilerin işten çıkarılması için verilmediğinin farkında olunması son derece önem arz etmektedir.”

Seçim vaadlerini unutmasın!

Emekleri gasp edilen işçilerin haklarının geri verilmesinin talep edildiği sendikanın destek açıklaması şu ifadelerle son buldu: “İşçilerimiz, sayın İmamoğlu’nun bu uygulamayı tekrar gözden geçireceğine ve seçim öncesi taahhütlerini yerine getireceğine inanmaktadırlar. HİZMET-İŞ Sendikası olarak sayın Ekrem İmamoğlu’nu sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Emekçilere sahip çıkmasını ve tek amacı evlerine bir lokma ekmek götürmek olan üyelerimizin işe geri alınmalarını talep ediyoruz. HİZMET-İŞ Sendikası olarak, emekçi kardeşlerimizin yanındayız, arkasındayız, beraberiz.”