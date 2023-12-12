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Gündem İmamoğlu-İnce görüşmesinde ikinci perde
Gündem

İmamoğlu-İnce görüşmesinde ikinci perde

Yeniakit Publisher
2023-12-12 10:51:00 -
İmamoğlu-İnce görüşmesinde ikinci perde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ikinci bir görüşme gerçekleştirdi.

Muharrem İnce, ilk görüşmede Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yeniden belediye başkanı olması gerektiğini söylemişti. Bu konu ikinci görüşmede de masaya yatırıldı.

Görüşmede yerel seçime ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Ekrem İmamoğlu ilk görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Sayın Muharrem İnce ile malumunuzdur ki biz uzun yıllara dayalı bir diyaloğa ve ilişkiye sahibiz. Karşılıklı saygı ve sevgi kapsamı içerisinde dertleştiğimiz, sohbet ettiğimiz anlar geçmişte de oldu. Böyle bir görüşme arzusunu keyifle karşıladım. Bir araya geldik. Yoğun bir biçimde İstanbul odaklı ve İstanbul'da güçlü bir şekilde destek olma konusundaki duygusunu benimle paylaştılar. Ben de çok mutlu olduğumu kendisine ifade ettim. Bu kapsamda gerçekten geniş hatta biraz İstanbul'un başarısının yakın çevresine de yansıması noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Yine buluşabiliriz” demişti.

 

İnce’ye İzmir veya Yalova için adaylık teklifi yapıldığına ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine İmamoğlu “Hiç öyle bir konu yok. Hiç öyle bir konu dahi geçmedi. Ki konuşulabilirdi, bilgi paylaşımı olabilirdi. Kod adı İzmir ise eğer İzmir'in adı bile geçmedi sohbetimizde” yanıtını vermişti.

Kaynak/Odatv
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Yorumlar

Bal

İnsanda bir gram siyaset şerefi olmazsa böyle ayak altında olarak rezil rüsva olur...

Bozok

Acaba İstanbul sayımı yapmak istiyorlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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