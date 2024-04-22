  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Perinçek, İslam’ın birleştiriciliğine dikkat çekti: İslam bizi birleştiriyor! Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve İran’lı yetkililer oynanan oyuna gelmedi

İmamoğlugiller Fenerbahçe’yi çok kızdıracak

Cem Küçük, Deniz Zeyrek’i rezil kepaze etti! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Artık sokağa bile çıkamayacak

ABD'den Irak saldırısına dair açıklama! CENTCOM cevap verdi

Terör destekçisi ABD'nin Terörle Mücadele Koordinatörü Türkiye'ye geliyor!

FETÖ’cü pilot albay itirafçı oldu! Fetöcü eşini bile ele verdi

Hükümete yakın Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, AK Partili o isme sert tepki gösterdi! Yazısı gündem oldu: Zararlı hücreler kesilip atılmalı

Türkiye, ikinci MMU Kaan'ı yaptı! İspanyollar şokta: Halifelik döneminden beri Türklerin tarihindeki en önemli adım

Seküler yobazlardan yeni müfredata sabotaj girişimi

O rezalet, Ahmet Hakan’ı çılgına çevirdi! Edepsizler resmen “gel gel” yapıyorlar
Gündem İmamoğlu ile sergi gezen Almanya Cumhurbaşkanı'na Filistin protestosu!
Gündem

İmamoğlu ile sergi gezen Almanya Cumhurbaşkanı'na Filistin protestosu!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 15:19:00 -
İmamoğlu ile sergi gezen Almanya Cumhurbaşkanı'na Filistin protestosu!

İstanbullular, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sirkeci Garı'ndaki sergiyi gezen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'u protesto etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi ziyaretleri kapsamında İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül tarafından karşılanan Steinmeier, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'yla gerçekleştireceği görüşme için Sirkeci Garı'na geçti.

Steinmeier'i burada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karşıladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve beraberindekiler ardından Sirkeci Garı'nda açılan "Gurbete Hasret" sergisini gezdi. Bu sırada İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek vermek için garda toplanan bir grup, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i protesto etti.

Filistin bayrakları açarak "Katil Almanya Türkiye'den defol" şeklinde sloganlar atan gruba polis müdahale etti. Grup polisin müdahalesiyle dağıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23