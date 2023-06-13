İmamoğlu ile ilgili şok iddia! O isimle İstanbul’da gizlice buluşmuş! Vay Eko vay

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, CHP'nin seçimlerde aldığı yenilginin ardından başlayan genel başkanlık tartışmalarıyla ilgili kaleme aldığı bugünkü yazısında, başkanlık yarışına katılma ihtimali konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Grup Başkanı seçilen Özgür Özel’in ikinci tur seçiminden iki gün sonra İstanbul Beşiktaş'ta buluştuğuna dikkati çekti.

Erkin, "İmamoğlu ile Özel İstanbul’da buluştu" başlıklı yazısında, “İddialara göre, 28 Mayıs'tan iki gün sonra 30 Mayıs'ta değişim için yola çıkan iki isim Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, İstanbul Beşiktaş'ta buluştu. CHP'nin iki ‘genç’ isminin de gündeminde ‘yenilgi’ ve ‘değişim’ vardı. Bu buluşmanın ardından 3 Haziran günü Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu tarafından grup başkanı ilan edildiğini hatırlatalım” dedi.

Erkin, yazısının devamında da İstanbul kulislerinden edindiği şu görüşü aktardı:

“AKP'nin kuruluşunda kurmay kadro Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdüllatif Şener gibi isimlerden oluşuyordu. Şimdi de o dönem AKP nasıl yapmışsa, yeni bir planlama şart ve süreci yönetecek bir kadro lazım. Ekrem İmamoğlu illa genel başkan olacak diye bir durum yok. İki ya da üç genç isim, birlikte hareket eder ve kurultayı, yerel seçimleri planlarlar. Bir de CHP'yi yöneten kişi cumhurbaşkanı adayı olur algısı yanlış. Ekmelettin ve Muharrem Bey örneğini biliyoruz. İmamoğlu neden 2028 adayı olmasın.”

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Erkin, “Bu değerlendirmenin, Özgür Özel'in SÖZCÜ'den İsmail Saymaz'a verdiği ‘adayım’ röportajının ardından yapılması önemli” notunu düştü.