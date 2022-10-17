İmamoğlu ile ilgili şok haber! Bu doğru mu Ekrem?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin sonuçlarını en çok merak edenlerin başında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geldiğine vurgu yapan Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "Kılıçdaroğlu, bu gezide 2023 cumhurbaşkanlığı adaylığı için FETÖ'den icazet almayı başarırsa İmamoğlu'nun -henüz umudunu kesmediği- adaylık hayalleri de suya düşecek" ifadelerini kullandı. Tayiz, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin sonuçlarını en çok merak edenlerin başında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu gezide 2023 cumhurbaşkanlığı adaylığı için FETÖ'den icazet almayı başarırsa Ekrem İmamoğlu'nun -henüz umudunu kesmediği- adaylık hayalleri de suya düşecek. Kariyer planını yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak. CHP Genel Başkanlığı'na mı oynar, adaylık planlarını sonraki bahara mı erteler, onu zamanla öğreneceğiz.

Kılıçdaroğlu'nun ABD otobanındaki sekiz saatlik kayıp yolculuğunda çok şeyin netleşmiş olması gerekiyor. Bu ziyaretin en kritik anının o sekiz saatlik kayıp zaman olduğunu bilen biliyor.

Kılıçdaroğlu'nun o arada kimlerle buluştuğu, ne konuştuğu, icazet alıp almadığı konuları şimdilik sır.

Fakat, firari FETÖ'cü işadamı Akın İpek'in fonladığı iddia edilen Tele1'den, Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan yayınların artması hiç hayra alamet değil.

FETÖ, İmamoğlu'ndan yüz çevirip Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında karar kıldıysa CHP cephesinde çarşı karışır.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'den attığı twitlerde "Fetret devri"nden bahsetmesi son derece önemli. 2023 seçimleri asıl CHP'de "Fetret dönemi" yarattı. Parti ikiye, hatta şu an üçe bölünmüş durumda. Kılıçdaroğlu icazet alırsa ABD dönüşü İmamoğlu başta olmak üzere adaylık iddiası olan herkesi siler, partideki "Fetret dönemi"ni de bitirir. 6'lı masada ayrı bir fetret dönemi başlar, o ayrı.

TELE1'de İmamoğlu'nu hedef alan, dozu da son derece yüksek eleştirilerin, hatta suçlamaların arkasında tam olarak ne var, bir şey söylemek için erken.

Kanalın yöneticisi Merdan Yanardağ "fırsat bu fırsat, İmamoğlu'nu biraz daha koparalım" demiş de olabilir. İBB'den para akışında bir sorun oluştuysa, dünyayı Ekrem'e dar ederler, bu kesin.

Diğer bir seçenek de Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinin meyvesini vermeye başlaması olabilir. FETÖ Kılıçdaroğlu konusunda bir netlik sağladıysa İmamoğlu'nun işi zor. Bundan sonra iktidar kanadından değil, kendisini Kılıçdaroğlu kanadından koruması gerekecek İmamoğlu'nun. Vurdular mı, fena vuruyorlar çünkü! Ne iftirada ne kara propaganda da sınır tanırlar. Bizden demesi."