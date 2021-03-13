'İmamoğlu ile çarpışıyorlar' denilen Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun HDP’li Pervin Buldan ile İP’li Meral Akşener’i aynı mesajda zikretmesini “Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İmamoğlu ve Akşener çarpışıyor” şeklinde yorumlarken, konuya ilişkin Meral Akşener’den açıklama geldi.

Katıldığı bir televizyon programında soruları cevaplandıran Akşener, kendisine yöneltilen “Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusuna “Çok net söylüyorum, bu kadar geziyorum. Kendi şahsıma yönelik buradan Cumhurbaşkanlığı postu, adaylığı çıkarmak gibi bir düzeneği çalışma davranışım yok” dedi.

Sözlerini şöyle sürdüren Akşener, “Buradaki bütün insanlara, hepimize sorulsa 'Cumhurbaşkanı seçilmeyi ister misin'. Elbette isterim. Çok şereflidir. Ama elim o kadar iyi bir durumda ki. Çünkü adaylığa toz zerresi kadar çalışmam yoktur. Bir hedefi önünüze koyduğunuz zaman oraya varmak için herşeyi yok farz edersiniz. Bana düşen iş şu; mümkün olduğunca ülkenin önünü açacak, insanlara nefes aldıracak bir projeyi yönetmeye çalışmak” şeklinde konuştu.