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Gündem İmamoğlu ile Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’in görüşmesine CHP medyasının yorumu: “Ne kadar b.ktan bir yayın oldu”
Gündem

İmamoğlu ile Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’in görüşmesine CHP medyasının yorumu: “Ne kadar b.ktan bir yayın oldu”

Yeniakit Publisher
2024-04-22 15:14:00 -

Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in yanında İngilizce konuşmaya kalkan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilere arkasını döner dönmez CHP’li basın mensuplarının, “Ne kadar b.ktan bir yayın oldu” dediği duyuldu.

Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün karşıladığı Steinmeier, İstanbul'daki ilk ziyaretini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptı.

İkili birlikte Almanya'ya Türk işçilerin göçünü konu alan 'Gurbette Hasret' isimli sergiyi ziyaret etti.

İmamoğlu gazetecilerle İngilizce konuştu

İngilizcesi dillere destan olan (!) Ekrem İmamoğlu, Steinmeier’i yanında görünce Türk basın mensuplarıyla yabancı dilde konuşmaya kalktı. İmamoğlu Alman cumhurbaşkanı ile yaptığı açıklamanın ardından gazetecilere dönüp, “Thank you” dedi.

CHP medyası: Ne kadar b.ktan oldu

İmamoğlu’nun sözlerinin ardından ikili sergiye geçti. Ardından gazetecilerin tepki sözleri duyuldu. CHP’li basın mensuplarının, “Ne kadar b.ktan bir yayın oldu” demesi dikkatlerden kaçmadı.
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