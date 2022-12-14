İmamoğlu için çok kritik saatler! Türkiye, nefesini tuttu, gelecek haberi bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK’ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması bugün görülecek. İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” demişti.

İmamoğlu’nun ifadeleri üzerine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 15 Aralık 2019 tarihli müzekkere ile yapılan suç duyurusunda hareketle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca karşı dava açıldı.

Davada İmamoğlu’nun “YSK üyelerine alenen hakaret ettiği, kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu” iddia edilerek 4 yıl 1 aya kadar hapis ve Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca, “siyasi yasak” talep edildi.

Bugün 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmadan karar çıkması bekleniyor.