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Gündem İmamoğlu İBB’yi iflasa sürüklüyor!
Gündem

İmamoğlu İBB’yi iflasa sürüklüyor!

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve iştiraklerinin AK Parti dönemine göre büyük oranda zarar ettikleri ve yıllık gelir beklentisinin altında kaldıkları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:21:00 -
İmamoğlu İBB’yi iflasa sürüklüyor!

Her şeyi yapıyormuş gibi görünüp de hiçbir şey yapmayan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadim şehri adeta iflasa sürüklüyor. Terör örgütü PKK ile olan ilişkilerini saklama gereği duymayan HDP’nin de seçilmesi için çaba gösterdiği İmamoğlu döneminde İBB iştirakleri büyük bir gelir kaybı yaşıyor. AK Parti döneminde hedeflenen gelirin çok üzerine çıkan İBB şirketleri, İmamoğlu’nun vizyonsuzluğu neticesinde günden güne eriyor.

Şirketler eriyor

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) AK Parti döneminde 146 milyon lira net kâr elde ederken bu rakam bir sene gibi kısa bir süre içinde 5 milyon liraya kadar düştü. Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş’de de (BELBİM) benzer bir durum göze çarpıyor. AK Parti döneminde 62 milyon lira kâr elde eden BELBİM, İmamoğlu ile 53 milyon liralık bir gelir elde edebildi.

Gelirler gaz oldu

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş’de (İGDAŞ) ise çok daha ilginç bir tablo göze çarpıyor. 2018 ve 2019 yıllarında 6.4 milyar metreküp gaz satan İGDAŞ’ın AK Parti dönemindeki net kârı 527 milyon lirayken İmamoğlu yönetiminde aynı satıştan elde ettiği gelir miktarı 491.3 milyon lirada kaldı. CHP yönetimindeki Büyük İstanbul Eğitim Turizm ve Sağlık Yatırımları İşletme ve Tic. A.Ş’deki (BELTUR) yolsuzluk araştırılırken, ilginç bir hamle geldi. İBB’nin BELTUR’a ait faaliyet raporu kayıtlarını resmi sitelerinden kaldırması manidar bulundu. Haberin hazırlandığı saatlerde rapora resmi sitelerinden ulaşılamıyordu.

Bütçe geliri düştü

AK Parti döneminde sürekli olarak kâr eden İBB’nin genel bütçesinin İmamoğlu döneminde dramatik bir şekilde düştüğü de kayıtlara geçti. 20 milyar 600 milyon liralık bütçe geliri hedefleyen İBB’nin öngörülen miktarın 19 milyar 537 milyon liralık kısmını ancak tutturabildiği ifade edildi. Oysa AK Parti’nin son döneminde, öngörülen bütçesinin üzerine 2 milyar lira daha eklenmişti.


Yeni Akit Gazetesi
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