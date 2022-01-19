İmamoğlu İBB'yi böyle batırmış! CHP'li isimlere para dağıtmış

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) günden güne zarar eden kuruluşlarında, muazzam bir kadro patlaması yaşandığı ortaya çıktı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde partide görev yapan ve seçim kazanamayan nerdeyse tüm isimler, İBB'de yönetici oldu. "Huzur hakkı" adı altında iştiraklerde yönetim kurulu başkanlarına 19 bin, yönetim kurulu üyelerine ise 8 bin lira aylık ek ödeme yapıldı. Bir yılda sadece 35 CHP'li üyeye ödenen tutar ikramiyeler hariç 3 milyon 600 bin liraya ulaştı.

İşte detaylar:

CHP'den İBB'ye geçtiler

BİMTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Resul Emrah Şahan, CHP Ataşehir eski İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak ve CHP Adalar eski İlçe Başkanı Hıdır Delipınar ise yönetim kuruluna getirildi. Şahan'a aylık 18 bin 650 TL maaş, diğer üyelere 7 bin 750 TL huzur hakkı verildi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın İSYÖN Başkanı olurken, CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Ferhat Özdemir ise yönetim kurulu üyesi yapıldı. CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, 14 bin TL maaşla İSPARK'a Yönetim Kurulu Başkan Vekili olurken, CHP Arnavutköy eski İlçe Başkanı Ruhi Tuncel ve CHP Çatalca eski İlçe Başkanı Halil Gök de yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Liyakat aranmadı

Ataşehir Belediyesi eski Meclis Başkanı Mustafa Kemal Aldoğan ve CHP Güngören Belediye Başkan adayı İsmet Yaşar, Otobüs A.Ş. yönetimine girdi. CHP Gaziosmanpaşa eski İlçe Başkanı Mehmet Polat, İstgüven A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olurken, CHP Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Özkan ile CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayla Vural, İSPER'e yönetim kurulu üyesi atandı.



Spor A.Ş'nin yönetimine CHP Beyoğlu eski İlçe Başkanı Muharrem Bulut, CHP İstanbul İl Başkanlığı eski Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Akın ve CHP milletvekili adayı Erdem Hüsnü Arslanoğlu girdi. Halk Ekmek A.Ş'nin başına CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama geçti. Kartal Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, CHP Beykoz İlçe Başkan Yardımcısı Mahmut Keskin, İBB Meclisi CHP eski Grup Sözcüsü Tonguç Çoban yönetim kuruluna getirildi. Halk Ekmek, Nama'ya 12 bin 400 TL maaş, üyelere ise 6 bin 860 TL huzur hakkı verdi.



CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Salim Gürsoy İSTON A.Ş.'nin yönetimine girdi. CHP Başakşehir eski İlçe Başkanı Kazım Özeren'e ise İSTAÇ A.Ş.'de imza yetkisi verildi. CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Barbaros Doğruel ve CHP Artvin Merkez eski İlçe Başkanı İlyas Şahin de Ugetam A.Ş yönetimine giren partili isimler arasında yer aldı.

İki koltuk çifte maaş

Şehir Hatları'nın başına geçen CHP Ümraniye Belediye Başkan Adayı Cafer Aktürk 14 bin TL, yönetime giren CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Hasan Karaoğlu ve İBB Özel Kalemi Burcu Ciner Şimşek ise aylık 7 bin 750 TL huzur hakkı aldı. Ek maaşı 7 bin lirayı aşan İBB Ankara Temsilcisi Şükrü Küçükşahin, Kültür A.Ş'de de imza sahibi. CHP Kadıköy İlçe Sekreteri Süleyman İşler Ağaç A.Ş, CHP Bağcılar İlçe Üyesi Hasan Kızılboğa İmar A.Ş yönetim kurulunda.

İBB'nin yalanını bakanlık deşifre etti

İş yapmak yerine algı peşinde koşuyorlar

Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, İBB'nin metro çalışmaları üzerinden yapmak istediği algı operasyonuna yanıt verdi. İBB'nin "Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bir yıla yakındır sadece imza bekliyor" iddialarıyla ilgili açıklamada, projenin sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri ve deprem etüd raporu gibi önemli belgelerinin eksik olduğu belirtilerek, "İBB; maalesef iş yapmak yerine kamuoyunu yanlış yönlendirmekte, işten çok algı peşinde koşmaktadır" denildi.

Kaynak: Sabah