İmamoğlu HDP'lilere ittifak borcunu ödüyor! KÜLTÜR A.Ş'ye alınan Hüda Kaya'nın oğlunun PKK ilişkisi...

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'lilere seçim ittifakı borcunu ödemeye devam ediyor.

Seçimlerden önce "kimsenin ekmeği ile oynamayacağız" sözü verip, başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden beri işçi kıyımını sürdüren CHP'li İmamoğlu, boşalan kadrolara yandaşlarını yerleştiriyor. İmamoğlu, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihat'ı İBB KÜLTÜR A.Ş'de işe aldı.

Muhammed Cihat'ın PKK terör örgütü ile yakın ilişki içinde olduğunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

Hüda Kaya ile Kandil'i ziyaret etmişler!

Öte yandan HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad ile birlikte Kandil'i ziyaret ettiği ve burada teröristlerle poz verdiği öğrenildi. Kandil'de Kaya'yı ağırlayan Elif Yıldırım ve Mehmet Tören adlı teröristlerin, 2016'daki Ankara Güvenpark saldırısı ve aynı yıl 2016'da İstanbul'da Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait midibüse yapılan saldırının planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu belirlenmişti.