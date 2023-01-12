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Gündem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan dava açıldı
Gündem

İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan dava açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde yapılan bir ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası üzerine yargı süreci başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 08:10:00 -
İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan dava açıldı

29 Aralık 2015'te Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan hizmet alımı ihalesinde bazı usulsüzlükler yapıldığına dair iddialar ortaya atıldı.

İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri harekete geçti. O dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun da arasında

bulunduğu 7 kişi için "görevi kötüye kullanma suçundan" soruşturma izni çıktı.

Bakanlığın verdiği soruşturma iznine itiraz edildi; konu idari yargıya taşındı. Danıştay Birinci Dairesi, tartışmalara son noktayı koydu. İsnat edilen suçun

vasfının "ihaleye fesat karıştırma" kapsamına girdiği değerlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca herhangi bir izin verilmesine gerek duyulmaksızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer 6 kişi

hakkında doğrudan soruşturma yapılabileceğine karar verildi.

Bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bir iddianame hazırladı. 7 kişi hakkında yedi yıla kadar hapis cezası istendi. Büyükçekmece

Adalet Komisyonu Başkanlığı'na gönderilen iddianame kabul edildi.

Dava, 15 Haziran’da görülmeye başlanacak.

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