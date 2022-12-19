İmamoğlu görevden alınacak mı? Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK'te canlı yayında kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza sonrası soruları cevapladı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Bizim kanunlarımızda, daha doğrusu anayasamızda içişleri bakanına yetki veriyor. Kanun bunu ikiye ayırmış. Görevden kaynaklanan sebepler şu olabilir, örneğin Yalova Belediye Başkanı. Burada içişleri bakanı, bunu telafi edilemeyecek bir durum görüyorsa bütün bunların tamamı kamu hakkıdır. Orada, içişleri bakanına terörle ilgili yetki sağlanmıştır. Terörle ilgili yetki kayyum yetkisidir. Bunlar eğer terörle ilgili soruşturma ve kovuşturmaya tabii olmuşlarsa içişleri bakanına anayasadan bağlı yetki sağlanmıştır. Burada terörle ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. Burada kayyum atanmaz. Görevden alma da bunu da yine pozitif hukuk açısından söyleyeceğim. Kanunlar da açık, benim görevden alma yetkim yok. Açığa alma yetkim var. Kanunun bana verdiği ve anayasanın bana verdiği yetki ortaya koyuyor. Burada bir hakaret suçu var. İstinaf ve yargı onaylarsa yargı onayladıktan sonra aslında onun bir süreci daha var. Yargı onaylar kesinleştirir. Danıştay'ın kararı olmadan düşmez. Yargıtay onadığı andan itibaren açığa alırız biz. Belediye başkanlığı düşmez, çünkü seçilmiş. Kesin seçim Danıştay'ın kararından sonra. İstinaf ve yargı onadığı anda görevden alırım. Benim yaptığım her işlem hukuka açıktır.