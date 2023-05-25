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Gündem İmamoğlu geldiğinden beri bu hep oluyor! İstanbul'da tramvayda korkutan yangın
Gündem

İmamoğlu geldiğinden beri bu hep oluyor! İstanbul'da tramvayda korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2023-05-25 12:14:00 - 2023-05-25 12:15:45

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul’da İETT araçları, tramvaylar bakımsızlıktan dökülmeye başladı. Her gün yaşanan bu rezilliklere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Fatih'te seyir halindeki tramvayda yangın çıktı. Vatman istasyonda durduktan sonra yolcular araçtan tahliye edilirken, yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Fatih'te seyir halindeki tramvayda yangın çıktı. Vatman istasyonda durduktan sonra yolcular araçtan tahliye edilirken, yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

 

Alibeyköy Cep Otogarı - Cibali Hattı'nda çalışan tramvayda saat 09.45'te yangın çıktı. Fatih'e gelen tramvayın klima motorundan dumanların yükseldiğini gören vatman istasyonda durarak yolcuları tahliye etti. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, seferlerde bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.


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