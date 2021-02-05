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Siyaset İmamoğlu fena yakalandı!
Siyaset

İmamoğlu fena yakalandı!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun laiklik mesajına destek veren “başörtülülerin” trol olduğu ve hepsinin aynı mesajı yayınladığı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 16:33:00 - 2021-02-05 16:34:31
İmamoğlu fena yakalandı!

 yeniakit.com.tr 

CHP’lilerin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u hedef gösterdiği ve sözde trol ordusu kurduğunu ileri sürdüğü gün, kendi rezillikleri ortaya çıktı. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter’da yayınladığı mesajlarına gelen destek mesajlarının tek elden çıktığı belirlendi.

Twitter’dan bugün laiklik temalı bir mesaj yayınlayan İmamoğlu’da başörtülü olduklarını belirten kadınların destek vermesi gözden kaçmazken, söz konusu hesapların gerçek fotoğraflarını kullanmadığı ve hepsinin aynı mesajı paylaştığı görüldü.

Bu sayede CHP’lilerin, laikliği ve bizzat İmamoğlu’nu dindar başörtülü kadınların da desteklediği algısı oluşturmaya çalıştığı fark edildi.

İşte o mesajlar:



 

İmamoğlu 2011'den beri ilk kez bunu yazdı
İmamoğlu 2011'den beri ilk kez bunu yazdı

Siyaset

İmamoğlu 2011'den beri ilk kez bunu yazdı

 

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