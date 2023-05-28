İmamoğlu erken havlu attı! 'Yeni başlangıçlar' dedi ve...

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin ikinci turuyla ilgili açıklama yaparken kullandığı ifadeler çok çarpıcıydı.

YENİLGİYİ KABULLENDİ

Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı ifadeler, seçimde yenilgiyi kabullendiği yönündeydi. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerince CHP Genel Başkanlığı için ismi en çok yazılan isimlerden olan İmamoğlu'nun bu ifadeleri, kimi çevrelerce İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun yerini almak için 'sabırsızlandığının' bir göstergesi olarak yorumlandı.

İşte İmamoğlu'nun o sözleri:

"Buradan hangi mesaj çıkarsa çıksın milletimiz adına sorgulanması gereken, ders çıkartılması gereken mesajlarla doludur. Bu yönüyle ben şahsen ve mutlaka irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz. Her seçim günü aslında yarın itibarıyla taze ve ufku geniş yeni başlangıçlara sizleri yolculuğa uğurlar."